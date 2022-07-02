قرعة ولا سياحة..كاريكاتير دوت الخليج يرصد تداعيات أسعار حفلة عمرو دياب فى العلميين

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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /708562/قرعة-ولا-سياحةكاريكاتير-تحيا-مصر-يرصد-تداعيات-أسعار-حفلة-عمرو-دياب-فى-العلميين

رصد كاريكاتير موقع دوت الخليج الأجواء التى صاحبت الإعلان عن حفلة النجم عمرو دياب فى مدينة العلميين، حيث صاحبها العديد من الضوابط الخاصة بالزى الأبيض وسعرها لا يقل عن 100 ألف جنيه .

دوت الخليج وعبر عن ذلك الفنان محمد عبد اللطيف مسئول الكاريكاتير بموقع تحيا دوت الخليج حيث سخر من هذه الأرقام بالتساؤل عن سعر الحفلة بأن سيكون على المستوى السياحى أم القرعة كما يتم فى مراسم الحج السنوية خاصة أنه من ضمن الضوابط هو إرتداء الزى الأبيض.

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