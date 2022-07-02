نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2022 عبر الرابط الرسمي نظام 3، 5 سنوات “زراعي، صناعي، تجاري، فندقي” في المقال التالي
خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2022 عبر الرابط الرسمي حيث يترقب طلاب الدبلومات الفنية في مختلف المحافظات بشكل عام الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية نهاية العام الدراسي الجاري 2022، وهي النتيجة التي تمثل أهمية كبيرة لجميع التخصصات بشكل عام لكي يتم التعرف على المعدلات التي حصل عليها الطلاب بعد إنهاء كافة الامتحانات خلال الأيام الماضية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كافة التفاصيل الخاصة بمواعيد الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 والتعرف على كيفية استخراج النتيجة برقم الجلوس الخاص بالطالب.
موعد إعلان نتائج الدبلومات الفنية 2022
وقد أشارت وزارة التربية والتعليم الفني في بيان رسمي أنه من المقرر أن يتم طرح نتائج الدبلومات الفنية رسميا خلال الأسبوع الجاري، حيث أضاف نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، في تصريحات أنه لا يمكن الآن إعلان أي أرقام رسمية تخص مؤشرات نتيجة الدبلومات الفنية 2022، وقد أوضح أن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 عندما يتم إعلانها سيجد كل طالب نفسه حاصلا على حقه كاملا، حيث بدأت أعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب على الفور بعد انتهاء الانتخابات، حيث تم تصحيح جميع إجابات الطلاب بشكل يراعي مصلحة الطالب وبدون التقيد بإجابة نموذجية واحدة، وقد أكد كذلك مصدر مسؤول في كنترولات الدبلومات الفنية 2022 أن التصحيح يتم بمرونة في مصلحة الطالب، وقد تم الإشارة إلى أن سيتم إعلان قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس في جميع المحافظات بمجرد اعتماد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لنتيجة الدبلومات الفنية 2022 الأسبوع القادم.
خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2022 عبر الرابط الرسمي
رابط استخراج نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات «صناعي- زراعي- فندقي- تجاري» وقد صرحت وزارة التربية والتعليم أنه سوف يتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022 على موقع وزارة التربية والتعليم ، على أن تعلن في اليوم التالي في جميع المدارس الفنية الموجودة على مستوى الجمهورية، من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.
- في البداية الدخول على بوابة التعليم الفني على موقع وزارة التربية والتعليم .
- ثم يتم اختيار الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022
- ويتم اختيار النوعية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)
- يتم إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح.
- يتم اختيار ايقونة عرض النتيجة.
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