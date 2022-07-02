نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللينك المُفَعَّل| رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس لدبلوم المدارس الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية فور اعتمادها في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لطلاب دبلوم الصنايع والتجارة والزراعية والسياحة والفنادق بنظام 3 و5 سنوات تصدر قائمة محركات البحث خلال الفترة الجارية في مصر تزامنا مع إعلان موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2022 واعتمادها رسيما من قبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عقب أجازة عيد الأضحى المبارك 1443 أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، ما جعلنا نرصد رابط نتيجة الدبلومات الفني 2022 برقم الجلوس لاستخراجها فور اعتمادها رسميا.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2022

وحول موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2022 لطلاب المدارس الفنية الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية والمزدوجة، قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، في تصريحات صحفية، نقلتها مواقع محلية مصرية، إنه من المقرر اعتماد النتيجة من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، يوم السبت أو الأحد الموافق الثاني أو الثاني من شهر يوليو الجاري لعام 2022، قبل بدء إجازة عيد الأضحي المبارك 1443.

وتحدثت عدد من المسؤلين داخل أروقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد ظهور نتيجة دبلوم التجارة والصنايع والزراعة والسياحة والفنادق 2022 على موقع بوابة التعليم الفني لنتائج الامتحانات، موضحة أنه يجري حاليا عرض النتائج كاملة على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، كي يعتمدها ويهنأ الطلاب الأوائل في كل مرحلة من خلال اتصال هاتفي.

نسب نجاح الدبلومات الفنية 2022

واعتمد الدكتور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم الثلاثاء 27 يوليو 2021، نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس للدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١، بالنسب التالية:-

نتيجة المدارس الثانوية التجارية بنسبة نجاح 72.40% بزيادة مقدارها 13.52% عن العام الماضي.

نتيجة المدارس الثانوية الفندقية 88.38% بزيادة مقدارها 8.43% عن العام الماضي.

نتيجة المدارس الثانوية الزراعية بنسبة نجاح 53.72% بزيادة مقدارها 5.46% عن العام الماضي.

نتيجة المدارس الثانوية الصناعية بنسبة نجاح 71.50% بزيادة مقدارها 6.13% عن العام الماضى.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022

وأضاف الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، في تصريحاته، أنه يجري حاليا مراجعة أسماء الطلاب الأوائل في نتيجة الدبلومات الفنية 2022، مؤكدًا على أنه تم الانتهاء من التصحيح.

وأكد أن الوزارة تعكف حاليا على تحديد أسماء الطلاب الأوائل من كل شعبة، بالإضافة إلى إعداد النتيجة من نسب لكل شعبة ونسبة عامة من عدد الملتحقين بامتحانات الدبلومات الفنية والناجحين ومن لهم دور ثان والراسبين.

امتحانات الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول

وأدى نحو 816948 طالبًا وطالبة امتحانات الدور الأول للدبلوم الفني في 1431 مادة امتحانية، تحت إشراف نحو 212951 ما بين ملاحظين ومراقبين ومراقبين أوائل ورؤساء اللجان، وأجريت الامتحانات في 3111 لجنة امتحان على مستوى الجمهورية.

فيما شارك في عملية تصحيح الامتحانات نحو 45 ألف معلم على مستوى الجمهورية واستمرت نحو أسبوعين بداية من يوم 26 يونيو الماضي وحتى 10 يوليو الجاري.

رابط نتائج الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من المقرر إعلان نتائج الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول برقم الجلوس عبر موقع بوابة نتائج التعليم الفني لوزارة التربية والتعليم.

وأكدت الوزارة أن الامتحانات عقدت وسط إجراءات احترازية مشددة، للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين الطلاب، في ظل ظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر والعالم.

في سياق متصل أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان صحفي سابق أن تنسيق الجامعات المصرية للكليات والمعاهد العليا يستهدف 10% من طلاب الدبلومات الفنية من المدارس الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية والتعليم المزدوج، فيما تكون النسبة الأكبر لطلاب الشهادة الثانوية العامة وطلاب المعاهد العليا في مصر، بالنسبة للجامعات الحكومية.

ومن المقرر إعلان أسماء الأوائل صباح يوم الأحد أو الإثنين 25 أو 26 يوليو 2022 بعد اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، ثم يعقبه تفعيل رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس للطلاب لدبلوم الصنايع والتجارة والزراعة والسياحة والفنادق بنظام الدراسة 3 سنوات و5 سنوات.