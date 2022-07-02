موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2022 وعدد الأيام للقطاع الخاص والعام من أكثر المواضيع التي يتم البحث عنها اليوم، حيث يبحث الكثير من المواطنين عبر محركات البحث المختلفة عن تواريخ وأيام عيد الأضحى المبارك، وسيتم الدفع للحكومة والقطاع العام والخاص وسيكون مدفوع الاجر.

اجازة عيد الاضحى للقطاع الخاص 2022

وتساءل الموظفون جميعاً عن إجازة عيد الأضحى، خاصة أنها كانت إجازة طويلة تمتد عدة أيام، يحاول موظفو القطاع الخاص والحكومي والقطاع التجاري استغلال هذا الوقت لقضاء إجازة صيفية أو السفر إلى المدن الساحلية، تمتع بطقسها العائلي وخاصة عيد الاضحىى الذي يصادف ذروة حرارة الصيف.

تمدد عطلة عيد الأضحى هذا العام إلى خمسة أيام للعاملين في الحكومة والقطاع العام وثلاثة أيام للعاملين في القطاع الخاص، اعتباراً من الجمعة 8 يوليو وقفةعرفة وعطلة أسبوعية.

عيد الأضحى المبارك 2022