نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الدبلوم الفني الصناعي 2022 برقم الجلوس رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 https://fany.emis.gov.eg/وخطوات الاستعلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الدبلوم الفني الصناعي 2022 برقم الجلوس فقد كشفت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم الفني رسميا عن تفاصيل الإعلان رسميا عن نتائج امتحانات نهاية العام الدراسي 2022 بامتحانات الدبلومات الفنية هذا العام، وذلك بعدما انتهى الطلاب بالفعل من أداء الامتحانات في مختلف اللجان الخاصة بالامتحانات الموزعة بالفعل في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، وفي هذا التوقيت يزداد اهتمام الطلاب وكذلك أولياء الأمور لكي يتم التعرف على النتيجة، وسوف نوضح من خلال هذه السطور رابط الاستعلام مباشرة عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 عبر موقع بوابة التعليم الفني.

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022

وقد أكدت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي خلال الأيام الأخيرة، أنه من المقرر أن يتم الإعلان رسميا عن نتائج طلاب الدبلومات الفنية في جميع المحافظات خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعدما يتم الانتهاء رسميا من كافة أعمال تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات والنتائج الخاصة بالطلاب على الفور، ويتم الآن تحديد أسماء الأوائل.

نتيجة الدبلوم الفني الصناعي 2022 برقم الجلوس

نتيجة الدبلوم الفني الصناعي 2022 نتابع نتائج الأقسام الفنية المختلفة دبلوم صناعي بكافة التخصصات الفنية به، فالجدير بالذكر أنه قد كانت بداية امتحانات الدبلومات الفنية 2022 للفصل الدراسي الثاني في يوم السبت الموافق 28 مايو 2022، والتي قد انتهت بالفعل في يوم الخميس الموافق 9 يونيو في الشهر الحالي واستمرت لمدة أسبوعين، وقد تقدم لامتحانات الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية بشكل عام ما يصل إلى عدد طلاب 830 ألف و753 طالب وطالبة على حسب ما ذكرته وزارة التربية والتعليم الفني في كافة تخصصات الدبلومات الفنية بشكل عام سواء كان زراعي، صناعي، فندقي، تجاري، تعليم وتدريب مزدوج.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس

وقد أكدت المصادر الرسمية المسؤولة في وزارة التربية والتعليم الفني أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج الطلاب بجميع التخصصات قريبا، والتي سوف يتم الاستعلام عنها من قبل جميع الطلاب من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.