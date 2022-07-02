إيهاب عبد الرحمن يحقق فضية رمي الرمح بدورة ألعاب البحر المتوسط

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 10:26 مساءً - حقق إيهاب عبد الرحمن لاعب منتخب مصر لألعاب القوى الميدالية الفضية لمنافسات رمي الرمح بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة وهران بالجزائر

بذلك يرتفع رصيد بعثة مصر إلى 34 ميدالية بينهم 7 ذهبيات و11 فضية و16 برونزية.

على جانب آخر، عبرت بسنت حميدة، صاحبة ذهبية 100 متر عدو في دورة ألعاب البحر المتوسط عن سعادتها بالتتويج بالميدالية الذهبية في البطولة، مضيفة إن شاء الله سأحقق الذهبية للمرة الثالثة غدًا في الجزائر.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، أنها تحلم منذ بدء اللعب في العدو قبل 11 عاما، أن تضع مصر على منصات التتويج، وكانت البداية في مشاركتها في البطولة التي أقيمت في إسبانيا في 2018، وكانت تنظر للمنصة وتبكي وتتمنى الصعود لها بعد 4 أعوام.

وأكدت بسنت حميدة، صاحبة ذهبية 100 متر عدو في دورة ألعاب البحر المتوسط، أنها كانت تريد رفع العلم بعد التتويج بالذهبية لتقول للجميع أنه مصر هنا وبها أبطال وطلبت العلم المصرى، موضحة أنها كانت تنافس أبطال كبار في اللعبة.

وأشارت بسنت حميدة، صاحبة ذهبية 100 متر عدو في دورة ألعاب البحر المتوسط، إلى أنها تلعب في نادي الجيش بالإسكندرية، وتتدرب مرتين يوميا وتستعد لهذه البطولة منذ 4 سنوات».