إجراء تجربة طوارئ لعملية إخلاء بمجمع البضائع بمطار القاهرة

جدة - نرمين السيد - نفذت شركة مصر للطيران للشحن الجوى، تجربة طوارئ إخلاء دون حريق، بمجمع البضائع بمطار القاهرة، بمشاركة الجهات الأمنية بمطار القاهرة وشركة ميناء القاهرة الجوى، وتحت إشراف سلطة الطيران المدنى.





وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوى الطيار جاسر حسين أن عنصر السلامة يأتى على رأس قائمة أولويات الشركة سواء فيما يخص تأمين سلامة العنصر البشرى وكذلك سلامة طائرات الشحن وسلامة البضائع المنقولة أو المخزنة.

وقال حسين إن هذه التجارب تهدف للاطمئنان على سرعة الإستجابة لحالات الطوارئ وتنفيذ الخطوات التى يتم التدريب عليها بالدقة والسرعة المطلوبة؛ للحفاظ على سلامة الجميع فى حالات الطوارئ "لا قدر الله".

وأثنى على التنسيق الذى جرى بين مسئولى جمارك مجمع البضائع والأجهزة الأمنية المعاونة والعاملين ووكلاء الشحن والعملاء والذى كان له عظيم الأثر فى نجاح التجربة.