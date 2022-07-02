وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوى الطيار جاسر حسين أن عنصر السلامة يأتى على رأس قائمة أولويات الشركة سواء فيما يخص تأمين سلامة العنصر البشرى وكذلك سلامة طائرات الشحن وسلامة البضائع المنقولة أو المخزنة.
وقال حسين إن هذه التجارب تهدف للاطمئنان على سرعة الإستجابة لحالات الطوارئ وتنفيذ الخطوات التى يتم التدريب عليها بالدقة والسرعة المطلوبة؛ للحفاظ على سلامة الجميع فى حالات الطوارئ "لا قدر الله".
وأثنى على التنسيق الذى جرى بين مسئولى جمارك مجمع البضائع والأجهزة الأمنية المعاونة والعاملين ووكلاء الشحن والعملاء والذى كان له عظيم الأثر فى نجاح التجربة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إجراء تجربة طوارئ لعملية إخلاء بمجمع البضائع بمطار القاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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