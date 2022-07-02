«مسيرة شعبية وفقرات غنائية».. احتفالات محافظة المنيا بذكرى ثورة 30 يونيو

جدة - نرمين السيد - وقاد أسامة القاضى، محافظ المنيا، المسيرة التى انطلقت من أمام بوابة نادى المنيا الرياضى، سيرا على الأقدام لمسافة 500 متر تقريبا وصولا لديوان عام المحافظة، ورافقه الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، ومندى عكاشة، نوميل وزارة السباب والرياضة، والشيخ حسانين عبدالحكم وكيل وزارة الأوقاف، والعديد من القيادات التنفيذية، وأكثر من 2000 شاب وفتاة.

وفور وصول المحتفلين إلى ديوان المحافظة، انطلقت العديد من فقرات الفنون الشعبية من خلال تشغيل الأغانى الوطنية، وعمل فقرات التحطيب التى يشتهر بها أبناء المحافظة، وسط ترديد هتافات تحيا مصر.

وأكد المحافظ أن ثورة 30 يونيو المجيدة، مثال قوى على إرادة المصريين للحفاظ على وطنهم من أية محاولات لضياعة، واستجابة القيادة السياسية لمطالب الشعب الحر الذى دائما ما يقف فى وجه أى عدو حقيقى.