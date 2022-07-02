الصحة: تقديم خدمات الكشف والعلاج لـ 3963 حالة من الحجاج المصريين

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الكشف والعلاج لـ 3963 حالة من خلال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، حتى مساء أمس الجمعة، بينهم 2278 حالة تلقت الخدمة فى عيادات مكة المكرمة، و1685 حالة فى المدينة المنورة.





وقال المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار، إنه تم تحويل حالة مرضية واحدة لمستشفى النور بمكة المكرمة، حيث كانت تعانى من فشل كلوى، وتم حجزها بذات المستشفى، مضيفا أنه تم التنسيق لعمل جلسات الغسيل الكلوى لأحد الحجاج المصريين، كما تم التنسيق لتلقى جلسات العلاج الكيماوى لمريض أورام.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى، ورئيس البعثة الطبية للحج، سلامة جميع الحجاج المصريين من أى أمراض معدية، ووجود تعاون وتنسيق تام مع كل المستشفيات، والسلطات الصحية السعودية.

وأضاف «قنديل» أن فرق البعثة الطبية، تواصل مرورها الدورى على مقرات إقامة الحجاج المصريين، فى مقرات إقامتهم بفنادق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، مع تنظيم ندوات يومية لتوعية الحجاج بالإجراءات الواجب اتخاذها لحماية أنفسهم من الأمراض، للحفاظ على سلامتهم خلال أداء المناسك، وحتى عودتهم إلى الأراضى المصرية.

وأوضح الدكتور عمرو قنديل، أن البعثة الطبية قامت منذ أول أيام التفويج، بتقديم 2133 ندوة لتوعية الحجاج، بينهم 1995 ندوة تم تقديمها فى غرف الإقامة، و138 ندوة فى أماكن التجمعات بالمساجد والمطاعم ووسائل نقل الحجاج، لافتا إلى أن إجمالى عدد المستفيدين من الندوات بلغ 11 ألفا و568 حاجا.

ولفت «قنديل» إلى أنه تم تخصيص أربعة أرقام تليفونية لسهولة التواصل مع البعثة الطبية فى الأراضى المقدسة، وهى: 0565649245 – 0562391389 – 0547837038 – 0562392091.