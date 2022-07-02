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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /708554/خالد-أنور-ينتهى-من-تصوير-حكاية-السلعوة-من-مسلسل-كابوس

دوت الخليج يرصد انتهاء خالد أنور من تصوير السلعوة

مسلسل كابوس

ومن المقرر عرض المسلسل على إحدى المنصات الرقمية الكبرى خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداث «السلعوة» في اطار تشويقى مثير، حول «عمران الاسناوى» وهو شاب صغير واجه سلعوة كانت تهاجم البلد وضربها بالرصاص وعندما كبر تفاجأ أن هذه السلعوة لم تمت. وفى سياق آخر ينتظر خالد أنور عرض مسلسل «ورق التوت» المكون من 45 حلقة، حيث تم الانتهاء من العمل منذ فترة، ويشارك في بطولتة شريف سلامة، أسماء جلال، ثراء جبيل، أية سليم، سما ابراهيم، مصطفى منصور، سلوى عثمان، معتز هشام، رضوى جودة وعدد كبير من الفنانين الشباب، وتأليف عبادة نجيب وسمر طاهر وإخراج حسام على.

آخر أعمال خالد أنور

وكان آخر أعمال خالد أنور مسلسل «تحقيق» المكون من 12 حلقة، ويعتمد على البطولة الشبابية ويضم في قائمة أبطاله أحمد مالك، على قاسم، تارا عماد، هدى المفتى، مى الغيطى، زينب غريب، طارق عبدالعزيز، فاطمة ناصر، أحمد كشك، اسلام نجيب، رامى الطمبارى، أميرة أديب، وهو قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج محمد فتحى «شانك».

كما عرض لخالد أنور في السينمات خلال شهر يناير الماضى فيلم «قمر 14» الذي شارك في بطولته مع عدد كبير من الفنانين على رأسهم غادة عادل، خالد النبوى، شيرين رضا، ياسمين رئيس، أحمد الفيشاوى، أحمد مالك، أحمد حاتم، مى الغيطى، بيومى فؤاد، أحمد بدير، عارفة عبدالرسول، أسماء أبواليزيد، محمد جمعة، وتأليف محمود زهران وإخراج هادى الباجورى.

ويقدم خلال الأحداث خمس قصص حب مختلفة يجمعها فكرة أنها تدور كلها في ليلة واحدة يتجلى فيها القمر كاملا في السماء وتتحول أقدار جميع الشخصيات في القصص الخمس، ويضم فيلم ليلة قمر 14 في بطولته بجانب الفنان أحمد حاتم، كلا من خالد النبوي، وياسمين رئيس، وغادة عادل، وشيرين رضا، وأحمد الفيشاوي، وأحمد مالك، وخالد انور، ومي الغيطي وآخرين وحقق الفيلم نجاحا كبيرًا وأثار ضجة وقت عرضه العالمي الأول خلال الدورة الأخيرة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي الذي أقيم العام الماضي.