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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /708553/بعد-استقالته-هاني-شاكر-يشارك-متابعيه-لحظات-من-رحلة-العودة-للقاهرة-فيديو

شارك أمير الغناء العربي هاني شاكر فيديو له في صالة الشرف الملكية أثناء رحلة عودته للقاهرة، ويعتبر أحدث ظهور له بعد استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

دوت الخليج يرصد لكم أحدث ظهور لـ هاني شاكر بعد استقالته من نقابة المهن الموسيقية

أمير الغناء العربي هاني شاكر

وأحتفلت صالة الشرف الملكية بالأمير هاني شاكر، وذلك عن طريق رسم صورته على كوب القهوة المقدم له أثناء الإستراحة من رحلة العودة للقاهرة.

وجدير بالذكر، أن استقال أمير الغناء العربي هاني شاكر من منصب نقيب المهن الموسيقية وذلك بعد المشاجرات والفوضى التي حدثت في المؤتمر الصفحي الذي تم عقده لكي يقدم حسن شاكوش اعتذاره لشعبة الإيقاع على رأسهم سعيد الارتيست.

أوضح الشاعر والمؤلف أمير طعيمة تأييده لقرار استقالة الفنان هاني شاكر من نقابة المهن الموسيقية بعد أزمة المؤتمر الصحفي لنقابة الموسيقيين.

أيد الشاعر أمير طعيمة، الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية في قراره الخاص باستقالته من منصبه كنقيب للمهن الموسيقية بعد أزمة المؤتمر الصحفي الذي شهد خناقة وتطاول بين أعضاء مجلس النقابة والفنان سعيد ارتيست.

استقالة هاني شاكر وأمير طعيمة

وقال أمير طعيمة في تصريح خاص لـ دوت الخليج: “قرار هاني شاكر صح وأنا أؤيده فهو قيمة فنية كبيرة وما حدث من تجاوز في المؤتمر الصحفي لا يصح وموقفه هو الأنسب بعدما حدث”.

ويأتي ذلك على هامش حضور الشاعر أمير طعيمة افتتاح الفرع الثاني من مطعم الفنان أحمد فهمي في الساحل الشمالي، حيث حرص على تهنئته بالفرع الجديد وشهد الافتتاح حضور عدد من النجوم مثل أحمد الشامي ونادر حمدي وآخرين.

وفي سياق آخر، كان قد أعرب الشاعر الغنائي أمير طعيمة عن سعادته بنجاح أغنيته الأخير "من أول دقيقة" لـ إليسا وسعد لمجرد، وكتب في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة تويتر: “من أول دقيقة الأغنية الأكثر مشاهدة على مستوى العالم آخر ٢٤ ساعة.. الحمد لله".