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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /708549/إصابة-شخصين-في-تصادم-دراجتين-بخاريتين-ببياض-العرب-ببني-سويف

أصيب شخصان في حادث سير، وقع، اليوم السبت، إثر تصادم دراجتين ناريتين بمحافظة بني سويف وتحديدا أمام منطقة الإسكان الإجتماعي ببياض العرب شرق النيل، ونقلتهما سيارتي إسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

دوت الخليج

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين أمام منطقة الإسكان الإجتماعي ببياض العرب شرق النيل، نتج عنه إصابة شابين بمكان الحادث.

هيئة الإسعاف

ودفع فرع هيئة الإسعاف بإشراف الدكتور أحمد صادق، مدير الفرع، بسيارتي إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وهما "شادى ن.ع" 21 عامًا، مقيم بياض العرب، مصاب بإشتباه نزيف داخلى بالمخ، و"طارق ش.س" 16 عامًا، مقيم بياض العرب، مصاب بإشتباه كسر بالساق الايمن.

النيابة العامة

وتم اجراء الإسعافات الأولية للمصابين بقسم الإستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي، تحت إشراف الدكتور تامر حامد، مدير عام المستشفى، وجرى إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباجث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

تعرضت فتاة تبلغ من العمر ١٦ عاما لإصابات بالغة وكسور واشتباه ارتجاج بالمخ على إثر ، سقوطها من الطابق الرابع بمنطقة الإسكان الإجتماعي ببياض العرب شرق النيل بمحافظة بني سويف، ونقلتها سيارة الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بسقوط فتاة من الطابق الرابع بمنطقة الإسكان الإجتماعي ببياض العرب شرق النيل، ما تسبب في إصابتها بكسور وإشتباه إرتجاج.

هيئة الإسعاف

ودفع فرع هيئة الإسعاف بإشراف الدكتور أحمد صادق، مدير الفرع، بسيارة إسعاف نقلت المصابة إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتبين أنها تدعى "خديجة أ.ف" 16 عامًا، مقيمة الإسكان الإجتماعي ببياض العرب شرق النيل ببني سويف، ومصابة بإشتباه كسر بالقدم اليمنى وإرتجاج وكسر في العمود الفقري.

النيابة العامة

وتم إجراء الإسعافات الأولية للمصابة بقسم الإستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي، تحت إِراف الدكتور تامر حامد، مدير عام المستشفى، وجرى إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباجث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.