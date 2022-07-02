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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /708547/إصابة-فتاة-سقطت-من-الطابق-الرابع-بالإسكان-الاجتماعي-في-بني-سويف

تعرضت فتاة تبلغ من العمر ١٦ عاما لإصابات بالغة وكسور واشتباه ارتجاج بالمخ على إثر ، سقوطها من الطابق الرابع بمنطقة الإسكان الإجتماعي ببياض العرب شرق النيل بمحافظة بني سويف، ونقلتها سيارة الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

دوت الخليج

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بسقوط فتاة من الطابق الرابع بمنطقة الإسكان الإجتماعي ببياض العرب شرق النيل، ما تسبب في إصابتها بكسور وإشتباه إرتجاج.

هيئة الإسعاف

ودفع فرع هيئة الإسعاف بإشراف الدكتور أحمد صادق، مدير الفرع، بسيارة إسعاف نقلت المصابة إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتبين أنها تدعى "خديجة أ.ف" 16 عامًا، مقيمة الإسكان الإجتماعي ببياض العرب شرق النيل ببني سويف، ومصابة بإشتباه كسر بالقدم اليمنى وإرتجاج وكسر في العمود الفقري.

النيابة العامة

وتم إجراء الإسعافات الأولية للمصابة بقسم الإستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي، تحت إِراف الدكتور تامر حامد، مدير عام المستشفى، وجرى إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباجث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.