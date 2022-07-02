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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /708541/رئيس-تحرير-تحيا-مصر-يواجه-وزير-التموين-بتدخل-الدولة-فى-تسعير-الذهبومصيلحىاللى-عايز-يخطب-ويتجوز-يستنى

واجه الكاتب الصحفى عمرو الديب، رئيس تحرير موقع دوت الخليج، د. على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بإنعدام تدخل الدولة فى أزمة أسعار الذهب الذى يحم فيه التجار ويتلاعبون بالمواطنين بأسعار تكاد تكون شبه وقتية، مشيرا إلى أنه يرى أهمية أن يكون للدولة دور فى هذا الملف حفاظا على حقوق المواطنين.

دوت الخليج

جاء ذلك فى كلمته بمنتدى شباب الإعلاميين، بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بحضور د. على مصيلحى، وزير التموين، والكاتب الصحفى الكبير كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمستشار محمود فوزى، الأمين العام للمجلس الأعلى، وممثلى شباب الإعلام من مختلف الصحف والمواقع الإخبارية، وبمشاركة الكاتب الصحفى عمرو الديب، رئيس تحرير موقع دوت الخليج.

وعقب وزير التموين على سؤال رئيس تحرير موقع دوت الخليج بأن الدولة لا تستطيع أن تتدخل فى تسعير الذهب من قريب أو من بعيد، خاصة أنه مرتبط بأسعار البورصات العالمية، موجها رسالة للشباب " اللى ناوي علي جواز أو خطوبة يأجلها شوية"

رئيس تحرير دوت الخليج يواجه وزير التموين بتدخل الدولة فى تسعير الذهب..ومصيلحى«اللى عايز يخطب ويتجوز يستنى»

وزير التموين، أكد خلال حديثه أيضا بأن الأزمة الروسية الأوكرانية ولدت لتبقي، وعلي الجميع أن يتعايش مع ارتفاع الأسعار للطاقة ونقص المعروض من المستلزمات.

المنتدى كان فى الأساس يناقش جهود مصر لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، التي تمر بها جميع دول العالم، وكذلك جهود الحكومة المصرية وخططها لمواجهة ارتفاع أسعار وتوفير احتياطي آمن من جميع السلع الغذائية والاستراتيجية، ومقارنة بين الأسعار في مصر وأمريكا وأوروبا، عقب الحرب الروسية الأوكرانية.