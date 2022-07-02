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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 08:51 مساءً - محمد السيد - /708550/عبد-الناصر-زيدان-يهاجم-ياسمين-الخطيب-مبتعملش-حاجة-غير-تتجوز-وتطلق-وتهاجم-الأهلي

هاجم الإعلامي الرياضي، عبد الناصر زيدان، ياسمين الخطيب، بعد تصريحاتها المثيرة للجدل بشأن المقارنة بين أعداد جماهير الأهلي والزمالك، وسخريتها من الفريق الأحمر.

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وقال "زيدان"، في تصريحات له، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": «في واحده إسمها ياسمين الخطيب .. بتعمل ثلاث حاجات في حياتها عشان الناس تتكلم عنها .. الأولي تتجوز .. والثانية تطلق والثالثه تتطاول علي الأهلي وجماهيره ..».

وتابع عبد الناصر زيدان: «أنا لا ألومها .. فهذه حياتها الشخصية .. بل ألوم علي المواقع والناس التي تنقل عنها .. وعاملين منها شيء مهم !!».

وأثارت الإعلامية ياسمين الخطيب، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بتصريحاتها الأخيرة بشأن جماهير الأهلي والزمالك، وسخريتها من كثرة عدد جماهير القلعة الحمراء عن جماهير الفارس الأبيض.

ونشرت “الخطيب” .عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشور قالت فيه: سألت جدي: لماذا جمهور الأهلي أكبر من جمهور الزمالك؟! فقال: وهل كان الملوك يوما أكثر من الرعية؟!.

عبد الناصر زيدان يهاجم ياسمين الخطيب: مبتعملش حاجة غير تتجوز وتطلق وتهاجم الأهلي

وفي وقت سابق، فاجأت ياسمين الخطيب جمهورها، بعد عودتها وتراجعها عن قرار الإنفصال، حيث نشرت صورة تجمعها بزوجها رمضان حسني وهي بين أحضانه.

ومن جانبه، وجه رمضان حسني زوج الإعلامية ياسمين الخطيب رسالة لها ليعتذر منها بعد أزمتها الأخيرة ومحاولة انتحارها وإعلان انفصالها عنه.

وكتب رمضان، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ياسمين حبيبة وزوجة متفانية .. لكن جواها طفلة حساسة جداً وغيورة وسريعة الغضب.. وأنا مش بعتبرها مجرد زوجة".

وتابع: "دي بنتي المدللة وحبيبتي .. والحصل بيننا خلاف عادي ممكن يحصل في أي بيت ويتصلح حتى لو وصل للانفصال.. ماكنتش أحب انه يخرج من بيتنا لصفحات السوشيال ميديا لكن قدر الله و ما شاء فعل".

وأضاف: "أنا بعترف إني راجل ريفى عرباوي دماغي صعبة ومتمسك بعاداتي وتقاليدي المختلفة تماماً عن نمط حياتها.. لكن أنا واثق إننا هانقدر سوا نتجاوز كل مشاكلنا بالحب.. وبقولها قدام الناس كلها بحبك وماقدرش أعيش من غيرك".