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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 08:51 مساءً - محمد السيد - /708548/ملابس-بيضاء-وممنوع-الأطفال-شروط-وأسعار-تذاكر-حفل-عمرو-دياب-بالعلمين

يستعد الهضبة عمرو دياب لإحياء حفل غنائي في اساحل الشمالي، وذلك يوم 12 يوليو الجاري، وقد تراوحت أسعار التذاكر بين 1250 جنيهًا إلى 10 آلاف جنية.

لذا دوت الخليج يرصد لكم أسعار وشروط حفل عمرو دياب بالساحل الشمالي وذلك خلال السطور القادمة

وجاءت أسعار تذاكر حفل عمرو دياب بمدينة العلمين كالتالي:

1.250 جنيهًا و1.500 جنيه و2.000 جنيه و2.500 جنيه و3.500 جنيه و4.000 جنيه و5.000 جنيه و10.000 جنيه.

واشترطت الإدارة الخاصة بالحفل عدة شروط كان من بينها الحضور بملابس بيضاء، والحضور ممنوع لمن هم أقل من 21 عامًا.

طاولات حفل عمرو دياب

يشهد حفل عمرو دياب بيع باقي التذاكر بنظام الطاولات، حيث يصل سعر الطاولة بالفئة الثانية لـ 20 ألف جنيه، وتضم على الأقل 10 أفراد يصل سعر تذكرة الفرد الواحد لـ 2000 جنيه.

بينما تأتي الطاولة في الفئة الثالثة بـ 20 ألف جنيه ولكن الطاولة تضم 8 أفراد فقط يصل سعر الفرد فيها لـ 2500 جنيه، وطاولة الفئة الثالثة بـ35 ألف جنيه، لكن تضم 10 أفراد بتذكرة تبلغ 3500 للشخص الواحد.

وفي الفئة الرابعة سعر الطاولة 32 ألف جنيه، ولكنها تضم 8 أشخاص فقط بتذكرة تبلغ 4 آلاف جنيه للفرد الواحد، وتأتي سعر الطاولة في الفئة التالية بـ 40 ألف جنيه التي تضم 8 أفراد بـ 5 آلاف جنيه للفرد.

و يصل سعر الطاولة في الفئة الأعلى بـ 100 ألف جنيه، وبها سعر الفرد 10 آلاف جنيه، وفي سياق آخر، كان قد طرح الفنان عمرو دياب خلال الأيام الماضية أول أغانيه ضمن موسم صيف 2022، والتي تحمل اسم “اللوك الجديد”.

وتم طرح أغنية اللوك الجديد للهضبة عمرو دياب عبر منصة «أنغامي»، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى، وحققت نجاحا كبيرا بعد ساعات من طرحها.

وظهر عمرو دياب خلال بوستر أغنيته “اللوك الجديد” بإطلالة شبابية أنيقه، اذ ارتدى كاردجيان أبيض مفتوح كشف عن صدره، مصاحبا بنطلون بنفس اللون، أما عن استايل شعره وذقنه جعله يبدو وكانه في عمر الشباب.