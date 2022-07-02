أخبار مصرية

"الفن الصادق" تحيي حفلا على مسرح النهر بساقية الصاوي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

انت الان تتابع تفاصيل خبر "الفن الصادق" تحيي حفلا على مسرح النهر بساقية الصاوي حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 08:51 مساءً - محمد السيد - /708546/الفن-الصادق-تحيي-حفلا-على-مسرح-النهر-بساقية-الصاوي

أحيت فرقة الفن الصادق حفلا على مسرح النهر بساقية الصاوي ، بقيادة إسماعيل صادق صوليست دار الأوبرا المصرية وعضو الفرقة القومية للموسيقى العربية.

دوت الخليج

193731f94e.jpg

 

 

وشارك بالغناء المطربون محمد الشربيني وعماد الكومي ورابيا أحمد ومحمد محفوظ ومصطفى نور ، وانغام الصغيرة ونسمة صلاح،وعمرو عبد العزيز ، إلى جانب مشاركة المايسترو إيمان سليمان قائد الأوركسترا.

وقدم إسماعيل أغنيتي "ع الدوار" و"اسمعوني" بصحبة الفنان محمد محفوظ.

وغنى المطرب عماد الكومي "على رمش عيونها " للفنان وديع الصافي والتي أشعل بها المسرح، كما غنى أغنية "أنا مش بعتب عليك" الفنان هاني شاكر.

 

48337e587d.jpg

 

 

76cba2e7e0.jpg

 

 

fffd673dd2.jpg

 

 

599868d09d.jpg

 

 

6540de2540.jpg

"الفن الصادق" تحيي حفلا على مسرح النهر بساقية الصاوي  

 

 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "الفن الصادق" تحيي حفلا على مسرح النهر بساقية الصاوي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا