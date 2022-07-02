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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 08:51 مساءً - محمد السيد - /708546/الفن-الصادق-تحيي-حفلا-على-مسرح-النهر-بساقية-الصاوي

أحيت فرقة الفن الصادق حفلا على مسرح النهر بساقية الصاوي ، بقيادة إسماعيل صادق صوليست دار الأوبرا المصرية وعضو الفرقة القومية للموسيقى العربية.

دوت الخليج وشارك بالغناء المطربون محمد الشربيني وعماد الكومي ورابيا أحمد ومحمد محفوظ ومصطفى نور ، وانغام الصغيرة ونسمة صلاح،وعمرو عبد العزيز ، إلى جانب مشاركة المايسترو إيمان سليمان قائد الأوركسترا. وقدم إسماعيل أغنيتي "ع الدوار" و"اسمعوني" بصحبة الفنان محمد محفوظ. وغنى المطرب عماد الكومي "على رمش عيونها " للفنان وديع الصافي والتي أشعل بها المسرح، كما غنى أغنية "أنا مش بعتب عليك" الفنان هاني شاكر. "الفن الصادق" تحيي حفلا على مسرح النهر بساقية الصاوي

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