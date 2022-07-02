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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 08:51 مساءً - محمد السيد - /708545/الأوقاف-تعلن-موضوع خطبة عيد الأضحى-المبارك

دوت الخليج

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية كخطبة الجمعة.

ودعت وزارة الأوقاف، الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وكل عام ومصر وأهلها والإنسانية جمعاء بكل خير.

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت تخصيص أماكن بجميع الساحات التي تقام بها صلاة العيد للسيدات وللأطفال.

الأوقاف تعلن موضوع خطبة عيد الأضحى المبارك

وأوضحت في بيان لها، أنه سيتم فتح جميع مصليات السيدات بالمساجد التي تقام بها صلاة العيد، ودعوة جميع الأطفال المشاركين في البرنامج الصيفي للطفل لحضور صلاة العيد، مع تعليمهم إياها وشرح أدائها لهم في لقاءات هذا الأسبوع.

وأعلنت وزارة الأوقاف، تخصيص أماكن بجميع الساحات التي تقام بها صلاة العيد للسيدات وللأطفال.

وأوضحت في بيان لها، الجمعة، أنه سيتم فتح جميع مصليات السيدات بالمساجد التي تقام بها صلاة العيد، ودعوة جميع الأطفال المشاركين في البرنامج الصيفي للطفل لحضور صلاة العيد، مع تعليمهم إياها وشرح أدائها لهم في لقاءات هذا الأسبوع.

وافتتح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وبحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور السيد مسعد مدير مديرية أوقاف الجيزة، اليوم، مسجد "عصام الدين جامع" بمدينة السادس من أكتوبر.

وأكد وزير الأوقاف في خطبة الجمعة: أننا في أيام كريمة مباركة هي الأيام العشر الأول من ذي الحجة، وفيها قال (صلى الله عليه وسلم): "ما من أيَّامٍ العملُ الصَّالحُ فيهنَّ أحبُّ إلى اللهِ من هذه الأيَّامِ العشرِ قالوا: يا رسولَ اللهِ ولا الجهادُ في سبيلِ اللهِ؟ فقال رسولُ اللهِ (صلى الله عليه وسلم): ولا الجهادُ في سبيلِ اللهِ إلَّا رجلًا خرج بنفسِه ومالِه فلم يرجِعْ من ذلك بشيءٍ"، فالنبي (صلى الله عليه وسلم) لم يستثن أي عمل يعدل فضل هذه الأيام غير من خرج يجاهد في سبيل الله ثم لم يرجع من ذلك بشيء لا بنفسه ولا ماله، أي أن ثواب العمل في هذه الأيام لمن يحسن العمل فيها كمن خرج مجاهدًا في سبيل الله فاستشهد وأنفق ماله في سبيل الله، فنحن أمام أيام عظيمة وفرصة عظيمة، فماذا نصنع حتى نصل إلى هذا الأجر العظيم، يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "ما من أيَّامٍ أعظمُ عندَ اللهِ ولا أحبُّ إليهِ العملُ فيهنَّ من هذِه الأيَّامِ العشرِ فأكثروا فيهنَّ منَ التَّهليلِ والتَّحميدِ والتسبيح والتَّكبيرِ".