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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 08:51 مساءً - محمد السيد - /708544/قرارات-عاجلة-من-النيابة-في-انهيار-عقار-الإسكندرية

قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق تسبب فى مصرع شخص ووالدته وإصابة شقيقته، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة مكان العقار لبيان سبب الانهيار، والتحفظ على ملف العقار من الحى لفحصها.

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كما قررت النيابة التصريح بدفن الجثتين عقب الانتهاء من الكشف عليهما لبيان سبب الوفاة، وسؤال شهود العيان عن الواقعة والمصابة، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لفحصها.

النيابة العامة

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع انهيار العقار لإجراء المعاينة وسؤال شهود العيان عن الحادث، بالإضافة إلى سؤال المصابة عن الحادث.

تلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة ثان الرمل، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات حى شرق الإسكندرية بانهيار عقار قديم رقم 15 شارع الكاشف من المحمدية أمام مدرسة الرمل الميرى بمنطقة فيكتوريا، ووجود أشخاص تحت الأنقاض.

محافظ الإسكندرية يفتتح أول شاطئ للمكفوفين على مستوى الجمهورية

وفي سياق أخر افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، أول شاطىء للمكفوفين على مستوى الجمهورية، بعد تخصيص مساحه له بشاطىء ذوي الهمم بالمندرة، ويأتي فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير أفضل الخدمات والرعاية لذوى الهمم.

ورحب المحافظ بأبناءه، من المكفوفين، مقدمًا لهم التهنئة ومعرباً عن سعادته واعتزازه بتواجده بينهم.

أول شاطىء مخصص للمكفوفين على مستوى الجمهورية

وأوضح الشريف، أن افتتاح شاطىء للمكفوفين اليوم والذي يعد أول شاطىء مخصص للمكفوفين على مستوى الجمهورية، يأتي استكمالا للجهود التي تبذلها محافظة الإسكندرية من أجل توفير أفضل الخدمات لذوى الهمم تحقيقا لمبدأ الدمج المجتمعي وخلق حياة كريمة لهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد المحافظ، أنه في ظل توجيهات رئيس الجمهورية، فأن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم والرعاية لأبنائها من ذوي الهمم، في جميع المجالات وتذليل جميع الخدمات وتوفير كافة احتياجاتهم، بالإضافة إلى إقامة العديد من الفعاليات والاحتفالات لإدخال البهجة إلى قلوبهم.

جزء مخصص للمكفوفين بشاطئ ذوي الهمم بالمندرة

ومن جانبه، أوضح رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن الجزء المخصص لأبنائنا المكفوفين بشاطىء ذوي الهمم بالمندرة، سيكون عبارة عن مسارات داخل مياه البحر لها فتحة دخول تسمح للفرد بالتحرك والسباحة داخل المياه مستخدما يديه للتعرف على علامات من الفل «شمندورات» يتعرف من خلالها على مسارات التحرك داخل اعماق آمنة من المياه وتحت رقابة دقيقة من فرق متابعة. وتلك المسارات تسمح لأبنائنا المكفوفين بالتحرك الآمن داخل المياه دون مرافق.

جاء ذلك بحضور اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، وهدى أبو كليلة رئيس حي المنتزة ثان، و حسن عبد القادر رئيس جمعية الإسكندرية للمكفوفين.