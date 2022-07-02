انت الان تتابع تفاصيل خبر لهذا السبب.. مروة ناجي تشارك في حفل محمد الموجي بدلًا من ريهام عبد الحكيم حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 08:51 مساءً - محمد السيد - /708542/لهذا-السبب-مروة-ناجي-تشارك-في-حفل-محمد-الموجي-بدلا-من-ريهام-عبد-الحكيم

دعمت الفنانة مروة ناجي زميلتها الفنانة ريهام عبد الحكيم، حيث أعلنت مشاركتها في حفل ذكرى رحيل محمد الموجي بالأوبرا بدلًا من ريهام نظرًا لظروف مرض والدتها.

دوت الخليج يرصد دعم مروة ناجي لزميلتها ريهام عبد الحكيم.

مروة ناجي بدلًا من ريهام عبد الحكيم

وكتبت مروة ناجي، عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك: نظرًا لظروف مرض والدة أختي وعشرة عمري الفنانة الراقية ريهام عبد الحكيم نتمنى لوالدتها الشفاء عاجلًا غير آجل يا رب، مقدرش أتأخر أبدا عن قرار دار الأوبرا المصرية ولا عن ريهام لمشاركتي عوضًا عنها في إحياء حفل ذكري الموسيقار الكبير محمد الموجي المقرر إقامته غدًا الأحد الموافق 3 يوليو بالمسرح الكبير الساعة 8 مساءً".

ريهام عبد الحكيم تطلب الدعاء لوالدتها

طالبت ريهام عبد الحكيم، جمهورها منذ أيام بالدعاء لوالدتها، حيث نشرت على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، قالت فيه: "دعواتكم لأمي بالشفاء فهي في أمس الحاجة لدعائكم، ربنا يشفيكي يا أمي يا حبيبتى".

من ناحية أخرى توجهت عبد الدايم بالشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على رعايته للمهرجان والعديد من أنشطة وزارة الثقافة ما يؤكد الإيمان بدور القوى الناعمة فى بناء المجتمع وتنمية الوعى، وقالت إن ربوع مصر تشهد حراكا فكريا وفنيا متنوعا يسعى لتحقيق العدالة الثقافية ونشر التنوير، وتابعت أن اختيار متحف السويس القومى لإقامة الدورة الأولى من المهرجان بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار يأتى نظرًا لما يضمه من قطع أثرية فريدة تروى جانبًا من حضارة مصر العريقة التى تعد أحد مصادر الإلهامات المعاصرة.

وأقيمت الشهر الماضى فعاليات الدورة الأولى من مهرجان تل بسطا والذى تنظمه وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة، ومحافظة الشرقية، وذلك بحضور كل من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ويقام على مدار 3 أيام متصلة خلال الفترة من 20 حتى 22 مايو الحالى، ويضم 6 عروض فنية متنوعة.