«العيال هتخش التموين»..الحكومة تزف بشرى «للى هتطلق»

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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 08:51 مساءً - محمد السيد - /708539/العيال-هتخش-التموينالحكومة-تزف-بشرى-للى-هتطلق

قال د. على مصيلحى، وزير التموين، "أن أى سيدة مصرية مُطلقة ولديها مشكلة في بطاقة التموين ستقوم بتقديم وثيقة الطلاق لمكتب التموين.. وسيعقبها الفصل فورآ من الزوج وإضافة الأبناء لبطاقتها دون الانتظار لموافقة الزوج كما كان يحدث قبل ذلك".

دوت الخليج

حديث وزير التموين جاء فى كلمته بمنتدى شباب الإعلاميين، بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والكاتب الصحفى الكبير كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمستشار محمود فوزى، الأمين العام للمجلس الأعلى، وممثلى شباب الإعلام من مختلف الصحف والمواقع الإخبارية، وبمشاركة الكاتب الصحفى عمرو الديب، رئيس تحرير موقع دوت الخليج.

دعوة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كان من أجل أن يتم عقد منتدى يناقش جهود مصر لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، التي تمر بها جميع دول العالم، وكذلك جهود الحكومة المصرية وخططها لمواجهة ارتفاع أسعار وتوفير احتياطي آمن من جميع السلع الغذائية والاستراتيجية، ومقارنة بين الأسعار في مصر وأمريكا وأوروبا، عقب الحرب الروسية الأوكرانية.

«50جنيه شهريا..والعيال هتخش التموين»..الحكومة تزف بشرى «للى هتطلق»

اللقاء شهد مواجهة للكاتب الصحفى عمرو الديب، رئيس تحرير موقع دوت الخليج، د. على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن إنعدام تدخل الدولة فى أزمة أسعار الذهب الذى يحم فيه التجار ويتلاعبون بالمواطنين بأسعار تكاد تكون شبه وقتية، مشيرا إلى أنه يرى أهمية أن يكون للدولة دور فى هذا الملف حفاظا على حقوق المواطنين.