«مهددة بفقدان البصر»..والد الطفل ريتال: بنتي بتروح مني ومحتاجة عملية بـ250 ألف جنيه|فيديو

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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 08:51 مساءً - محمد السيد - /708530/مهددة-بفقدان-البصروالد-الطفل-ريتال-بنتي-بتروح-مني-ومحتاجة-عملية-بـ250-ألف-جنيهفيديو

طفلة لم تتجاوز ثلاث سنوات وتعاني من وجود مياه على مخها، ولم تسعد بلحظة في حياتها، ينفطر قلب أسرتها عند رؤية ابنتهم في تلك الحالة.

التقى دوت الخليج، بالطفلة ريتال وأسرتها، بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، والتي تعاني من وجود مياه على مخها، تجعلها تبكي بشدة، عند ظهور الأعراض عليها.

«تكاليف تلك العملية بلغت حوالى 36 ألف جنيه»

قال خالد جبالله، والد الطفلة ريتال، إنه يعمل في مقاولات الإنشاء، كما أن لديه 3 أولاد سوى ريتال والبالغة من العمر 3 سنوات، مشيراً أن ابنته كانت تعاني منذ سنه ونصف من وجود مياه على مخها، فذهبت بها أسرتها إلى الدكتوريسري المتخصص في جراحة المخ والأعصاب بمحافظة الإسكندرية، وطلب منها أشعة وتحاليل ورنين مغنطيسي وإجراء عملية عاجله للطفلة، في غضون أسبوعين كحد أقصى، حتى لا يفقد ابنته أوتصاب بالعمى، مشيراً إلى أن تكاليف تلك العملية بلغت حوالى 36 ألف جنيهاً.

وأضاف خالد، أنه بعد إجراء العملية ب3 شهور، عادت المضاعفات مرة اخرى، فعمدوا بطفلتهم إلى الدكتور المسؤول عن متابعة حالتها، فطلب منهم تجهيز كشف قاعين لعين للطفلة، وأخبرهم أن ابنتهم ليس بها مرض، وأنها تحتاج لدكتور نفسي، وبعد عرضها على دكتور نفسي أخبرهم بشفاء طفلتهم، مشيراً أن المضاعفات زادت مرة أخرى، مما جعله يتوقف عن إعطائها البرشام التي كانت تتناوله بناء على رغبة الطبيب المعالج.

«بنتي بتعاني وبتبكي من شدة الألم»

وذكر خالد والد الطفلة ريتال، أنه بعد مرور شهر ونصف شعرت ريتال بنفس المضاعفات مرة أخرى، وبكاء شديد وألم مستمر في رأس الطفلة، وتم تركيب جهاز بداخلها تعيش من خلاله.

وتابع خالد، أن الدكتوريسري أخبره أن ريتال، تعاني من "التهاب سحائي على المخ"، مضيفاً أنه يطالب بتحويل ابنته على دكتور في مستشفى سموحه، لعلاج ابنته، مؤكداً أن تكاليف العملية تتخطى ربع مليون جنيه وأكثر، لإزالة الماء الموجود على مخ الطفلة، كما طلب الدكتور دخولها غرفة العمليات بأقصى سرعه وحجزها داخل المستشفى.

مناشدة المسؤولين

ولفتت والدت الطفلة ريتال، أن الدكتور طلب منهم إجراء العملية بأقصى سرعة، "وكل ما تكبر لازم تغير الجهاز بدون إزالته"، كما أن الجهاز تسبب في انتفاخ جسمها، وتناشد أي مسئول التطلع لحالة ابنتها بأقصى سرعة، للحفاظ على سلامتها وإنقاذ روحها. وتابعت والدة ريتال، أن الجهاز تسبب بإصابة الطفلة بمايكروب على المخ وعلى الجهاز أيضا، مؤكدة أن ابنتها تحتاج لإجراء 3 او 4 عمليات، كما أن تكاليفهم قد تصل لما يقرب من 250 ألف جنيه فأكثر