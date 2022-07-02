جمارك مطار القاهره تضبط محاولة تهريب أكياس حلوى بالمخدرات

ففى اثناء انهاء الاجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة بجمرك البريد المصرى برئاسة أحمد اسماعيل جويلى مدير الجمرك وبناءا على إخبارية مشتركة من إدارة الجمرك والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائى بالإشتباه فى مشمول البوليصة رقم EH 028075794 Us الواردة من أمريكا والصنف الوارد طبقا للمستندات عبارة عن ماكولات وطوارئ .

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 08:31 مساءً - تمكن رجال الجمارك بالادارة العامة لجمارك الطرود البريدية بقرية البضائع بمطار القاهرة برئاسة محمد محمود مدير عام جمارك البريدية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائى بمطار القاهرة من ضبط محاولة تهريب أكياس حلوى بالمواد المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع