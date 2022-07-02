التضامن: انتظام صرف معاش يوليو من ماكينات الصرف الآلى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 08:31 مساءً - تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعى صرف معاشات يوليو 2022 حيث أشارت إلى انتظام الصرف اليوم السبت من ماكينات الصرف الآلى وذلك لاصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات .

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجهت فيه وزارة التضامن الاجتماعى، بتيسير كافة الإجراءات لصرف معاشات يوليو من بنك ناصر خلال ايّام العمل كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

ويلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر.