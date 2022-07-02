تعرف على طقس الأسبوع بالدرجات (تفاعلى)

جدة - نرمين السيد - وأكدت هيئة الأرصاد، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أنها تتوقع طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلًا على كافة الأنحاء.



وأشارت إلى أنه يوجد بعض الظواهر خلال خلال الفترة من الأحد 3 يوليو إلى الجمعة 8 يوليو 2022، كارتفاع نسبة الرطوبة تدريجيًا نظرًا لامتداد منخفض الهند الموسمى على معظم الأنحاء، مشيرة إلى أن ارتفاع نسبة الرطوبة نهارًا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من (3:2) درجة مئوية.

وحذرت الأرصاد فى بيانها، من التعرض المباشر إلى أشعة الشمس، حيث يزيد ذلك من الشعور بارتفاع درجة الحرارة.



وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، فى بيانها، أنها تتوقع نشاط للرياح على بعض مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة مما يقلل من الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

وبحسب موقع eldoradoweather، فإن أكثر مناطق الأرض سخونة اليوم السبت، هى منطقة صافى أباد دزفول بدولة إيران، حيث تصل درجة الحرارة 49°C، وجاءت منطقة نواسيب بدولة الكويت فى المركز الثانى كأكثر المناطق فى ارتفاع درجة الحرارة بـ 48.8°C.