وزيرة التعاون الدولى تدعو معهد التمويل للشراكة مع مصر لدعم العمل المناخى

جدة - نرمين السيد - أكدت وزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة تواصل جهودها مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، لتعزيز التمويل المبتكر؛ بما يعزز العمل المناخى، داعية معهد التمويل الدولى لتعزيز التعاون فى هذا الشأن.





جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولى مع مسئولى معهد التمويل الدولى، حيث بحثت - عبر تقنية الفيديو كونفرانس - مع سونجا غيبس المدير التنفيذى ورئيس التمويل المستدام بمعهد التمويل الدولى، وإنجل ولفجانج، الرئيس الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الدفع بآليات التمويل المبتكر ومقترحات التعاون المشترك مع المعهد فى إطار رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27.

من ناحيته، قال المدير التنفيذى للمعهد، إن معهد التمويل الدولى يرحب بدعم جهود مصر فى استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، فى ظل الأهمية الكبرى التى يمثلها هذا المؤتمر على مستوى العالم، كما أنه يعد فرصة كبيرة لمصر لعرض إنجازاتها وخططها فى مجال العمل المناخى.

ويضم معهد التمويل الدولى أكثر من 400 عضو من المؤسسات الدولية وبنوك الاستثمار ومؤسسات إدارة الأصول والتأمين وصناديق التمويل والبنوك المركزية من أكثر من 70 دولة. ويضم فى عضويته عددا من البنوك الحكومية والخاصة من مصر، ويستهدف دعم صناعة الخدمات المالية على مستوى إدارة المخاطر، وتعزيز السياسات المالية، والاستقرار المالية العالمى والاستدامة الاقتصادية، بالإضافة إلى دعم جهود التنمية من خلال تنمية أسواق السندات الخضراء وتحفيز الالتزام بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية، من خلال التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف.