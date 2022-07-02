محافظ المنيا : منافذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة بالمدن

جدة - نرمين السيد - تفقد محافظ المنيا أسامة القاضى، اليوم السبت، منفذ بيع اللحوم السودانية، بأسعار مخفضة، تصل إلى 110 جنيهات للكيلوجرام الواحد، وسط مدينة المنيا، وذلك ضمن المشروع القومى لمحاربة الغلاء .





وقال المحافظ فى بيان إعلامى اليوم إن إقامة تلك المعارض تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع فى المعارض طوال العام ولمشاركة المواطنين فى الأعياد والمناسبات، من خلال توفير الاحتياجات بأسعار تنافسية مناسبة وضمن خطة المحافظة لمواجهة الغلاء وضبط الأسواق. ووجه المحافظ بسرعة إقامة منفذين لبيع اللحوم السودانية بمركزى أبوقرقاص وبنى مزار، لاستيعاب أكبر عدد من المواطنين، ولتعظيم الاستفادة من تلك المبادرة، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين وحرصًا من الأجهزة التنفيذية على توفير كل السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة.

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