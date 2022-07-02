أسوان: 8 مجازر مجانية لذبح الأضاحى وتجهيز 1217 مسجدا لأداء صلاة العيد

جدة - نرمين السيد - أعلن أشرف عطية محافظ أسوان، إنهاء كافة الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، موجها برفع درجة التأهب القصوى بجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، والعمل الجاد بروح الفريق الواحد.





وشدد محافظ أسوان، فى بيان اليوم، على أنه سيتم توقيع غرامات مالية على كل من يقوم بالذبح فى الشوارع، وخاصة فى ظل التصريح لكافة المواطنين بذبح الأضاحى الخاصة بهم داخل المجازر الحكومية المعتمدة مجانا أيام العيد وذلك بإجمالى 8 مجازر لإستقبال الأضاحى تحت إشراف بيطرى.

وكلف أشرف عطية مسئولى المحليات وشركات النظافة بالقيام بمهام الجمع والتخلص الآمن من كافة مخلفات عملية الذبح من أمام محلات الجزارة، مع عدم إلقاء مخلفاتها فى صناديق القمامة، مطالبا مسئولى مديرية التموين بمواصلة طرح كميات من الخراف الحية من خلال فروع الشركة المصرية للمجمعات الاستهلاكية بمختلف مدن ومراكز المحافظة بسعر 90 جنيها للكليو القائم، وكذا طرح كميات من اللحوم السودانى الطازج بسعر 115 جنيها للكيلو، واللحوم الضانى المبرد بسعر 135 جنيها للكيلو، واللحوم الضانى المجمد بسعر 130 جنيها للكيلو، علاوة على اللحوم البرازيلى المجمد بسعر 85 جنيها للكيلو، وهو الذى يتواكب مع تكثيف أعمال التفتيش على المخابز للتأكد من توافر الخبز بالجودة المطلوبة وفى التوقيتات المناسبة.

كما طالب محافظ أسوان مديرية الأوقاف بأهمية تطبيق الضوابط التى أقرتها الوزارة فيما يتعلق بأداء صلاة عيد الأضحى داخل 1217 مسجدا، مشيرا إلى قيام مديرية التضامن الإجتماعى بالتنسيق مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى لتوفير اللحوم لتوزيعها على المستحقين بشفافية كاملة لتحقيق أكبر إستفادة ممكنة للأسر الأكثر إحتياجا، بجانب قيام مديرية الصحة برفع حالة الطوارئ داخل كافة المستشفيات والوحدات الصحية بدائرة المحافظة، ووقف الأجازات للتعامل مع أى حالات طارئة وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية على الوجه الأكمل.

ووجه أشرف عطية بتشكيل غرفة عمليات بكل مركز ومدينة للمتابعة المستمرة لتوفير مطالب وإحتياجات المواطنين خلال فترة العيد مع التأكيد على تشكيل فرق للطوارئ بمرافق مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء لتجهيز فرق الصيانة بالشبكات والمرافق على طوال الـ 24 ساعة لتلقى أى بلاغات وسرعة التعامل الفورى مع أى طوارئ.

ومن ناحية أخرى، اختتمت محافظة أسوان مهرجان مانجو أسوان 2022 فى عامه الثانى على التوالى والذى نظمته إدارة الاستثمار بالمحافظة على مدار خمسة أيام بحديقة الشيراتون بكورنيش النيل القديم برعاية أشرف عطية محافظ أسوان حيث يهدف هذا المهرجان لإستثمار ثروات المحافظة الطبيعية ومنتجاتها الزراعية وتسويقها إقتصاديا.

وأوضحت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، فى بيان اليوم، أن مهرجان المانجو يعد بمثابة منصة رقمية تسويقية ليس فقط للسوق المحلى، ولكن للسوق العالمى للتصدير، حيث شهد عرض 54 صنفا من أجود أنواع المانجو والتى تتميز بها المحافظة وذلك نظرا لأنه يتم الإثمار والحصاد المبكر نظرا لإرتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أن أسوان تنتج أكثر من 125 ألف طن سنويا من المانجو بقيمة سوقية 3 مليارات جنيه، حيث يتم تصدير جزء منها، فيما يتم تسويق البعض الآخر على المستوى المحلى، وهو يعد ثانى أهم المحاصيل الإستراتيجية لمحافظة أسوان، حيث تقدر المساحة المنزرعة بمحصول المانجو بحوالى 30 ألف فدان.