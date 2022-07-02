محافظ أسوان: توريد 153 ألفا و146 طنا من القمح بشون وصوامع أسوان

جدة - نرمين السيد - قال أشرف عطية محافظ أسوان، إن شون وصوامع وبناكر المحافظة تواصل استقبال الكميات الموردة من محصول القمح لموسم الحصاد 2022، والتى وصلت إلى 153 ألفا و146 طنا حتى الآن منذ بدء الحصاد فى الأول من إبريل الماضى وذلك بنسبة 6ر82 % من المستهدف حتى نهاية الموسم بإجمالى 4ر185 ألف طن.





وأكد محافظ أسوان، فى بيان اليوم، على انتظام منظومة التوريد بشكل كامل، ولا سيما فى ظل تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين، والتيسير عليهم، وتحفيزهم وتشجيعهم طبقا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال مجلس المحافظين الأخير لتوريد جميع الكميات التى يتم حصادها وذلك من مختلف الأراضى المنزرعة على مستوى المحافظة بإجمالى مساحات 5ر126 ألف فدان لتحقيق المستهدف على الوجه الأكمل. ولفت إلى أنه توجد لجان تم تشكيلها من مديريات الزراعة والتموين والجهات المختصة لتحديد نوعية القمح الموردة لضمان توريد المحصول من المزارعين بشكل منتظم، وهو الذى يتوازى مع قيام هذه اللجان بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ، ومصادرة أى كميات من القمح، يتم ضبطها خارج الإطار القانونى لتداول القمح، وإتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين. ومن ناحية أخرى، تابع محافظ أسوان إطلاق التيار الكهربائى داخل العديد من القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمرحلة الأولى فى مراز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة، وذلك عقب تنفيذ مشروعات متنوعة بشبكات الكهرباء بها سواء إحلال وتجديد أو إنشاء جديد أو رفع كفاءة، مقدما شكره للعاملين والشركات المنفذة لدورها المتميز فى نهو هذه المشروعات وفقا للبرامج الزمنية المحددة لها بما سيعود بالنفع والخير على أهالى هذه القرى.

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