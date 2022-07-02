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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 07:54 مساءً - محمد السيد - /708540/الأمن-يكشف-ملابسات-تعذيب-أب-لنجلته-بالمعصرة

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في كشف ملابسات تداول منشور عبر إحدى صفحات موقع "فيس بوك" متضمناً تعدى أحد الأشخاص على إبنته بالقاهرة ، تم ضبطه.

رصد الفيديو

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول منشور على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تحت عنوان (أب يعتدى على إبنته بحلوان).

بالفحص تبين أن بتاريخ 25 يونيو الماضى تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من (إحدى الفتيات ، مقيمة بدائرة قسم

إصابة بكدمات

شرطة المعصرة بالقاهرة "مصابة بكدمة بالوجه وتم إسعافها بإحدى المستشفيات") بتضررها من (والدها ، مقيم بذات العنوان) لقيامه بالتعدى عليها بالضرب بسبب خلافات عائلية ، مما أسفر عن إصابتها المنوه عنها عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات السبب تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

أمن القاهرة تكشف حقيقة تهديد شخص لفتاة بالقتل

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف حقيقة تداول خبر بإحدى المواقع الإخبارية ، تحت عنوان (شاب يتعدى على فتاة بالضرب ويهددها بالقتل للزواج منها).

فحص المنشور

بالفحص تبين أنه بتاريخ 21 يونيو الماضى تبلغ لقسم شرطة حلوان بالقاهرة من (إحدى الفتيات ، مقيمة بدائرة القسم) مصابة بجروح وسحجات بالجسم ، بتضررها من زوج شقيقتها ، مقيم بدائرة القسم لقيامه بالتعدى عليها بالضرب بسبب رفضها الزواج من شقيقه ، مما نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها عقب تقنين الإجراءات تم إستدعاء المشكو فى حقه

اعتراف المتهم

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات السبب تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

إنهاء خصومة ثآرية بين عائلتين بسوهاج

أنهت الأجهزة الأمنية بسوهاج بالتنسيق مع لجنة المصالحات بالأزهر الشريف بالمحافظة، خصومة ثأرية بين عائلتي " الجزيرى والبلم "، بنظام تقديم "الكفن"، وأقسم أطراف الخصومة على المصحف أن يكون الصلح جديًا وناهيًا للنزاع القائم بينهما.

الحضور

شهد مراسم الصلح كل من اللواء عصام الليثى السكرتير العام لمحافظة سوهاج، اللواء أحمد عزيز مساعد مدير أمن سوهاج، العميد علي العماري رئيس مباحث مديرية أمن سوهاج، والمستشار الدكتور حمودة سيد محمود رئيس لجنة المصالحات بمركز سوهاج، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وعمد ومشايخ وأهالي القرية والقرى المجاورة.

جدير بالذكر أن مراسم الصلح جرت بين العائلتين بعد نجاح جهود النائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ ورئيس الغرفة التجارية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والحكماء من أهل القرية في إنهاء الخصومة، بنظام القودة "الكفن"، وأدوا جميعًا قسم الصلح وسط فرحة الحضور، وبحضور القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة سوهاج وتقديم الكفن وتم الصلح فى جو من المحبة وأبرز الحضور مساعد مدير أمن سوهاج وسكرتير عام المحافظة ولفيف من كبار الشخصيات العامة بالمحافظة.