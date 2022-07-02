انت الان تتابع تفاصيل خبر نسرين طافش تعلن ارتباطها عاطفيًا.. صور حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 07:54 مساءً - محمد السيد - أعلنت الفنانة السورية نسرين طافش، عن خطوبتها دون الكشف عن هوية الطرف الآخر.

نشرت طافش صورة جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، ظهرت فيها وهي ممسكة بيد آخر مرتدية خاتم ماسي، واكتفت بالتعليق قائلة: "ما جمعه الله اللهم بارك هذه الوحدة واحفظ هذا الحب الأبدى دائما وأبدا".

وشاركت نسرين طافش في رمضان بمسلسلها السوري الجديد "جوقة عزيزة" شارك في بطولته: سلّوم حداد وأيمن رضا وهبة نور ووسام حنا ونورا رحال ووفاء موصلي ويزن خليل وروبين عيسى وكرم الشعراني وزينة بارافي ويزن السيد وسالي بسمة وتسنيم باشا وغنوة محمود، ومن تأليف وسيناريو وحوار خلدون قتلان، وإخراج تامر إسحق.

يذكر أن الفنانة هبة مجدي كانت بديلة للفنانة نسرين طافش في الجزء الثاني من مسلسل المداح الذي عرض ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022 برفقة كوكبة من النجوم حمادة هلال واحمد عبد العزيز وكمال ابو رية ودنيا عبد العزيز واخرين.

نسرين طافش، ممثلة سورية مواليد سوريا عام 1982م.

نسرين طافش من عائلة تشمل الأب الفلسطيني الشاعر يوسف طافش والأم الجزائرية وهي أصغر أخواتها ولها سبعة شقيقات.

درست نسرين طافش في المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق وبدأت أول مشوار فني لها في مسلسل "هولاكو".

تميزت الفنانة نسرين طافش في العديد من المسلسلات السورية وظهرت بشكل ملموس في مسلسل "صبايا" الذي كان يعرض في شهر رمضان من كل سنة ليصل الثلاث أجزاء وقد نال إعجاب الجمهور بصورة كبيرة.

أبرز الأعمال الدرامية التي شارك فيها الفنانة نسرين طافش كانت: " أهل الغرام"،" فنجان الدم"،" بنات العيلة"،" جلسات نسائية"،" صبايا".