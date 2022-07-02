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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 07:54 مساءً - محمد السيد - /708534/جالي-أمر-من-ربنا-لقتلها-سيدة-دمياط-جوزي-حاول-يخلص-عليا-بالمطواة-زي-طالبة-المنصورة-فيديو

قالت زوجة دمياط الناجية من محاولة قتل زوجها لها، إنها أثناء ذهابها لعملها، وفي رأس البر وجدت زوجها واستخرج المطواة من ملابسه وحاول طعنها ولكنه فشل في قتلها وقام بطعنها 3 طعنات فقط.

وأضافت الزوجة، في بث مباشر لـ دوت الخليج أن الناس هم الذين أنقذوها من بين يديه والذين قاموا بضبطه والتعدي عليه حتى تم تسليمه للشرطة.

ويرصد ت حيا مصر التفاصيل:

وأوضحت الزوجة إنه تفاجئت به عند عملها وقيام شقيقته باصطحابه لمكان عملي، وقام بتهديدها أكثر من مرة وأرسلمع شقيقها بأنه جاء له أمر من الله للتخلص منها في حالة عدم رجوعها له.

وأضافت أن زوجها اعترف بمحاولته قتلها بسبب إنه جاء له أمر من ربنا لقتلها، وكان دائم التعدي عليها بالضرب في وقت حدث المشاكل معه.

التعدى عليها

وأوضحت أن زوجها رفض تطليقها وحاول إرجاعها ولكنه رفضت العودة إليه، حتى تم التعدي عليها بالمطواة أمام المارة، وقام من قبل اختطاف نجله من قبل والنوم معه في الشارع، وقام بتهديدها في حالة عدم عودتها سيقوم بالسفر بالطفل خارج البلد بسبب ذلك.

وأضافت أن زوجها قام بالنوم بطفلها بالمقابر أثناء إختطافه، وإنه نجت من تلك الواقعة بسبب تدخل الناس لإنقاذها من بين أيدي زوجها الذى طعنها 3 طعنات متفرقة بجسدها.

زوجي سائق توكتوك

وأضافت والدة الزوجة، إنها سمعت الخبر من المواطنين بمحاولة زوجها قتلها، وإنه تتمني أن تعيش نجلتها بشكل سليم بعيدا عن المشاكل وتربية أبناءها الأربعة الذين تركهم زوجها لها للإنفاق عليهم من عملها، وأن زوجها يعمل سائق توك توك.

وطالبت والدة الزوجة بالقصاص من المتهم لكي تعيش نجلتها بأمان والعودة للعمل مرة أخرى، وتربية أبناءها دون مشاكل مع زوجها، والذى قام برطدها من قبل ورفض تطليقها بالقوة، وظل يهدد فيها حتى تعود له، وحررت محاضر ضده من قبل بعدم التعرض وحاول اختطاف الأطفال لإجبارها على العودة له.

3 طعنات

وأوضحت أنها لا تريد أن يرى مثل ما حدث لنجلتها من قيام زوج نجلتها بطعنها 3 طعنات متفرقة بجسدها، والذي كان ذاهب لقتلها ولا تريد أكثر من نجاة ابنتها وأن تعيش حياة جيدة لها ولأطفالها.