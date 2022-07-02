708533

/708533/وزير-التموين-بعد-انتقاده-فى-عمل-العيش-من-البطاطا-كنا-هنعمله-من-البطاطس-بس-طلعت-غالية

بندوة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

06:49 م - السبت 2 يوليو 2022

علق الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على الجدل المثار حول إدخال البطاطا في إنتاج الخبز، قائلًا: «الناس اللي بتتريق علي تصنيع العيش من البطاطا.. انتوا تعرفوا إن فيه عيش بيتعمل من البطاطس كمان.. بس مقدرش اعمله في مصر لأن البطاطس غالية».

جاء ذلك فى كلمته بمنتدى شباب الإعلاميين، بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بحضور ممثلى شباب الإعلام من مختلف الصحف والمواقع الإخبارية، وبمشاركة الكاتب الصحفى عمرو الديب، رئيس تحرير موقع دوت الخليج.

وكان الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أعلن أنه جارى إجراء تجارب وإعداد دراسة حول إمكانية خلط الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز المدعم بالبطاطا البيضاء على أن يتم إنتاج خبز جيد أيضا، وذلك للتخفيف عن الموازنة العامة للدولة، حيث تنتج وزارة التموين يوميا ما يقرب من 270 مليون رغيف لصالح مستفيدي البطاقات التموينية.

وأضاف المصيلحي أن النسبة تكون مابين 10 إلى 20%. أنه من الممكن أن يوفر هذا النظام نحو مليون طن قمح مستورد مما بساهم فى توفير ما يتم استهلاكه من منظومة الخبز .

وأشار وزير التموين إلى أن البطاطا المستهدف استخدامها في الخبز المدعم هي البطاطا البيضاء و ليست الحمراء التي يتم شوائها، موضحًا الطريقة تكون بتجفيف وطحن البطاطا للوصول إلى دقيق مناسب منها للاستخدام في إنتاج رغيف العيش المدعم.

وزير التموين يرد على منتقدي إدخال البطاطا في إنتاج الخبز: «كنا هنعملها العيش من البطاطس لولا إنها غالية»

وأوضح الوزير، أن كافة الأرصدة الاستراتيجية فى مستوى متميز والقمح 5.7 أشهر حتى نهابة العام الجارى والسكر يوجد مخزون 6.7 أشهر، ومصر لديها اكتفاء ذاتى من الأرز والعام القادم نشترى الأرز الشعير لضمان توفير الارز على مدار العام والرصيد 3.3 أشهر، والموسم القادم يبدأ نصف سبتمبر المقبل والزيت يكفى 6.2 أشهر لم نصب الاحتياطى فى أى فترة سابقة لهذا المخزون، وأن سلعة الزيت تعد أخطر سلعة نتيجة ارتفاع الاسعار، خاصة أن أوكرانيا تمثل 30% من التصدير للعالم اللحوم المجمدة، ويوجد أكثر من 6 أشهر واللحوم الطازجة لدينا أكثر من 15 ونصف شهر والدواجن المجمدة لدينا أكثر من 6 أشهر.