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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 07:54 مساءً - محمد السيد - /708532/شاهد-لحظة-انشطار-سفينة-لنصفين-فى-هونج-كونج-وانقاذ-طاقمها

أعلنت السلطات فى هونج كونج عن شطر سفينة لنصفيين فى سواحل هونج كونج جراء عاصفة استوائية مما أسفر عن اختفاء 20 شخص من طاقم السفينة.

دوت الخليج

عاصفة تشابا

وذكرت السلطات بأن السفينة التى شطرت إلى نصفيين قرب سواحل هونج كونج جراء عاصفة تشابا كانت تضم أكثر من 20 فردا تشابا

ومن جهة أخري أعلنت خدمة الطيران التابعة للحكومة عن إنقاذ 3 أفراد من طاقم السفينة التي كان على متنها 30 شخصا. وأضافت خدمة الطيران بأن عمليات البحث والانقاذ مستمرة على بعد 300 كيلو متر جنوب غربي المدينة.

وتابعت ان:" عدد من أفراد الطاقم غادروا السفينة وأن الظروف الجوية القاسية هى من تعرقل جهود الانقاذ".

ويذكر أن إعصار تشابا تسبب فى هطول أمطار غزيرة وفى هبوب رياح قوية وأوقف حركة النقل العام بالمدينة إلى جانب اغلاق العديد من الشركات.

ويشار إلى انه فى وقت سابقأعلنت السلطات المحلية فى مقاطعة هاينان الواقعة فى جنوب الصين، حالة طوارئ من أجل مواجهة إعصار "تشابا" وعملت على رفع حالة التأهب إلى المستوي الثانى.

كما ذكرت وكالة "شينخوا" عن هئية الأرصاد بإنه من المتوقع أن تصل رياح "تشابا" إلى اليابسة فى منطقة “قوانغدوانغ” الساحلية فى الفترة ما بين ظهر اليوم حتي مساء اليوم.

واستعداد للإعصار فإن السلطات قامت بإتخاذ سلسلة اجراءات منها إجلاء 47 ساكنا نتيجة المخاوف المتعلقة بكوارث جيولوجية كما تم تعليق خدمات السكك الحديدية فى المدينة فضلا عن انه تم إلغاء اكثر من 400 رحلة جوية فى مطارات هايكو وسانيا، بالإضافة إلى إلغاء الرحلات الخاصة بزيارة المواقع والمناظر الطبعية الخلابة وأنشطة الترفية البحرية.