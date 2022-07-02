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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 07:54 مساءً - محمد السيد - /708527/عبير-صبري-تكشف-السر-وراء-ارتدائها-الحجاب

كشفت النجمة المصرية عبير صبري عن سبب ارتدائها الحجاب في فترة من حياتها، و ذلك خلال لقائها مع الإعلامية بوسي شلبي في برنامج "ليالي Ten" عبر قناة Ten TV.

دوت الخليج يرصد سبب ارتداء عبير صبري الحجاب.

عبير صبري في برنامج ليالي Ten

وقالت عبير صبري: في فترة سبت الشغل وكان وقتها عندي إشكاليات فكرية ودينية، مكنتش اعرف ازاي احلها.. وكان الاتجاه السائد وقتها أن الفن حرام وأننا نسيب الشغل ونلبس الحجاب، وتأثرت بالموجة دي.

وتابعت: كان المحرك الأساسي وفاة ابنة شقيقتي، توفيت وهي طفلة صغيرة، ابتعدت لسنوات عن العمل، ثم حدث "يوتيرن" جديد في حياتي وعدت للتمثيل.

عبير صبري نادمة على مشاركتها في هذا الفيلم

من جانبه، كشفت الفنانة عبير صبرى، إنها نادمة على المشاركة فى فيلم "فلاح فى الكونجرس" بطولة شعبان عبد الرحيم، واصفة العمل بـ"الأهبل"، وذلك خلال استضافتها فى برنامج "أسرار النجوم" على إذاعة "نجوم إف إم" مع الإعلامية إنجى على.

وعن مطربيها المفضلين قالت عبير صبرى: "أحب حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب وحسين الجسمى وروبى وعبد الحليم حافظ وفيروز ومحمد عبد الوهاب والمهرجانات، أنا أحب كل الموسيقى".

وشاركت عبير صبري، خلال ماراثون دراما رمضان الماضى، فى مسلسل "يوتيرن"، والذى عرض على أكثر من قناة فضائية، وهو بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن قسيونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسي صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.

درست في مدارس القاهرة، الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وبعد حصولها على الثانوية العامة، التحقت بجامعة عين شمس في كلية الحقوق، إلا أنها لم تمارس مهنة المحاماة، وبعد وفاة والدها دخلت مجال الإعلام، حيث قامت بتقديم برنامج تلفزيوني تحت عنوان "السينما والصيف" على التلفزيون المصري.

جذبت عبير صبري الأنظار إليها من خلال برنامج "السينما والصيف"، حيث شاهدها المخرج علي عبدالخالق، فقام بمنحها فرصة التمثيل من أول أدوارها في فيلم "الناجون من النار" مع طارق لطفي وأخرجه علي عبد الخالق عام 1994.

وبعد هذا الدور، أعادت التجربة السينمائية عام 1995 في فيلم "عتبة الستات" مع كوكبة من نجوم السينما منهم نبيلة عبيد وصفية العمري وفاروق الفيشاوي ومن إخراج علي عبد الخالق، كما شاركت في مسرحية "فيما يبدوا سرقوا عبدو" من إخراج محسن حلمي.