مواجهة نارية للحكومة بلجان البرلمان النوعية غدا..أزمات الصناعة وتكافل وكرامة بطاولة المناقشات ..ومشاكل البريد بالإتصالات .. ومراجعة تقارير الزيارات الميدانية  

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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 07:54 مساءً - محمد السيد - /708536/مواجهة-نارية-للحكومة-بلجان-البرلمان-النوعية-غداأزمات-الصناعة-وتكافل-وكرامة-بطاولة-المناقشات-ومشاكل-البريد-بالإتصالات--ومراجعة-تقارير-الزيارات-الميدانية

حظر زواج الأطفال وجرائم تقنية المعلومات بمناقشات التشريعية

حظر زواج الأطفال وجرائم تقنية المعلومات بمناقشات التشريعية

منحة كورية لدعم تحسين المشتريات الحكومية

ميناء بور سعيد والممارسات الإحتكارية بمناقشات الإقتصادية

زيارة الدقهلية ومبادرة جسور بمناقشات الخارجية والإفريقية

الصناعة تفتح أزمات القطاع بحضور وزير المالية

الصناعة تفتح أزمات القطاع بحضور وزير المالية

نشاط تمويل المشروعات بمناقشات لجنة المشروعات

دور رقابى فعال بمناقشات لجنة الطاقة والبيئة

زراعة النواب وتداعيات زيارة سيوة ومطروح

نشاط مكثف بالتعليم والزيارات الميدانية بالأولويات

دينية النواب وخطط الأوقاف بالمناقشات

أزمات تكافل وكرامة بمناقشات تضامن النواب

قصورة الثقافة بمناقشات إعلام النواب

طلب نائبة التنسيقية بمناقشات سياحة النواب

علاج مرضى السرطان بمناقشات صحة النواب

زيارات نقل النواب بمناقشات اللجنة

أزمات البريد بمناقشات إتصالات النواب

أزمات تقنين أراضى وضع اليد بمناقشات المحلية

حقوق الإنسان ولقاء وزيرة التعاون الدولى

تشهد لجان البرلمان غدا الأحد تفعيل واسع للدور الرقابى من جانب أعضائها على أداء الحكومة بشأن إشكاليات المواطنين، مع استدعاء وزير المالية بشأن إشكاليات منظومة الصناعة مع نظر مشروعات بقوانين جديدة كحظر زواج الأطفال .

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وتشهد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حظر زواج الأطفال ومشروع قانون مقدم من النائبة أميرة العادلي، (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) بشأن مكافحة زواج الأطفال ،كما تشهد أيضا نظر ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: مرثا محروس، منى عبدالله، وسكينة سلامة، (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

منحة كورية لدعم تحسين المشتريات الحكومية

لجنة الخطة والموازنة تشهد مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 192 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بشأن تقديم حكومة جمهورية كوريا إلى حكومة جمهورية مصر العربية منحة لا تتجاوز قيمتها 7 مليون و 900 ألف دولار أمريكي للمساهمة في تنفيذ مشروع تحسين نظام المشتريات الحكومية في مصر الموقعة في القاهرة بتاريخ 20/1/2022.

ميناء بور سعيد والممارسات الإحتكارية بمناقشات الإقتصادية

لجنة الشئون الاقتصادية تشهد نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح التزام تنفيذ مشروع تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة تداول وتخزين بضائع صب جاف نظيف بميناء شرق بورسعيد بنظام B.O.T، مع استكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

زيارة الدقهلية ومبادرة جسور بمناقشات الخارجية والإفريقية

لجنة العلاقات الخارجية تشهد مناقشة وتقييم الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة إلى محافظة الدقهلية يوم الأحد الموافق 26/6/2022، فيما تشهد لجنة الشئون الإفريقية مناقشات حول الوقوف على آخر مستجدات وزارة قطاع الأعمال العام في شأن مبادرة "جسور" التي تستهدف زيادة الصادرات المصرية إلى أفريقيا، ومناقشة بناء سفينتين تخدم غرب وشرق أفريقيا لتكون بمثابة خطوط نقل منتظمة وسريعة لزيادة الصادرات المصرية".، فى الوقت الذى تنظر لجنة الدفاع والأمن القومى بعض الموضوعات المحالة إلى اللجنة.

الصناعة تفتح أزمات القطاع بحضور وزير المالية

لجنة الصناعة تشهد مناقشة المشكلات التي تعترض تنمية قطاع الصناعة وتطويره، وأثرها على جذب الاستثمار الداخلي والخارجي، وزيادة الصادرات المصرية لنحو 100 مليار دولار بحلول عام 2030 بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية)

نشاط تمويل المشروعات بمناقشات لجنة المشروعات

لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تشهد مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة ٢٠١٤ بتنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. كما تناقش المعوقات التي تواجه تفعيل المادة (47) من القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن تخصيص نسبة 30% من الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي وغير ذلك من الأراضي الخاضعة للجهات ذات الولاية لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر.

دور رقابى فعال بمناقشات لجنة الطاقة والبيئة

لجنة الطاقة والبيئة تشهد مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائبين: أحمد العقاطي، حمدي محمد حسن، بشأن دعم استهلاك الكهرباء للمشاريع الزراعية بمحافظة الوادي الجديد نظراً لأنها محافظة نائية وحدودية والنائبة/ ابتسام أبو رحاب، بشأن عدم وجود عمالة فنية وإدارية لتشغيل محطة محولات المدينة السكنية بمحافظة الوادي الجديد، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمود أبو الخير، بشأن تأخر العمل بقطاع الكهرباء بمحافظة سوهاج مما يعوق المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

زراعة النواب وتداعيات زيارة سيوة ومطروح

لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ستناقش أهم ملاحظات اللجنة عن الزيارة الميدانية التي قامت بها لمحافظة مطروح ومدينة سيوة خلال الفترة من 25 - 28/ 5/2022 لتفقد مشروعات الإنتاج الزراعي.

نشاط مكثف بالتعليم والزيارات الميدانية بالأولويات

لجنة التعليم والبحث العلمي تشهد دراسة الوضع الحالي لمدارس المتفوقين (STEM) والرؤية المستقبلية لها، ومناقشة تقارير اللجان الفرعية المشكلة لدراسة الموضوعات الخاصة بطلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب عن جامعة المنوفية ،وتقييم تطبيق برنامج التعليم الطبي الجديد واستعدادات كليات الطب لسنتي التدريب الإلزامي أوضاع المدارس والمعاهد القومية وإجراءات الوزارة لحل مشاكلها وعرض تقرير اللجنة المشكلة لزيارة مدرستي طه حسين، وأحمد شوقي بحي بولاق الدكرور موضوع طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب محمد الحسيني ،وتقرير اللجنة عن الزيارة الميدانية للمؤسسات التعليمية والمستشفيات الجامعية بمحافظة الإسكندرية.

دينية النواب وخطط الأوقاف بالمناقشات

لجنة الشئون الدينية والأوقاف تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد صديق قورة، بشأن سياسة وخطط وبرامج وزارة الأوقاف في التعامل مع الأطفال من خلال تفعيل الدور التربوي والتعليمي للمساجد بمحافظة سوهاج، طلب الإحاطة المقدم من النائب/ أحمد عبدالمحسن حتة، بشأن صرف مساعدات مالية لاستكمال إحلال وتجديد مسجد الشيخ محمد قطب الدين بقرية طنبدى بمركز مغاغة - محافظة المنيا.

أزمات تكافل وكرامة بمناقشات تضامن النواب

لجنة التضامن الاجتماعي والأ سرة والأشخاص ذوي الإعاقة تناقش طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد بهجت الصن، بشأن تأخر صرف مستحقات تكافل وكرامة للمستحقين، وطلب إحاطة مقدم من النائب/ أحمد على إبراهيم، بشأن التأخر في الرد على التظلمات الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة ،طلب إحاطة مقدم من النائب لواء/ على أحمد العساس، بشأن رفض وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة السماح لذوي الأمراض الراغبين في الحصول على معاش تكافل وكرامة في إعادة التسجيل على النظام بحجز الكشف الطبي وطلب إحاطة مقدم من النائب لواء/ عماد عبدالتواب الدرجلي، بشأن توقف أغلب فيز تكافل وكرامة لأسباب واهية وغير مقنعة.

وتضم أيضا طلب إحاطة مقدم من النائب دكتور/ محمود نجيب مشعل، بشأن استمرار تأخر صدور الفيزا الخاصة بالمستحقين لمعاش تكافل وكرامة، وطلب إحاطة مقدم من النائب/ إيهاب منصور، بشأن صعوبة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة على الموقع ،طلب إحاطة مقدم من النائبة/ نشوى رائف، بشأن تأخر تسليم بطاقات تكافل وكرامة على مستوى الجمهورية ،طلب إحاطة مقدم من النائب/ محمد السيد طلبه على سلام، بشأن تضرر مستحقين برنامج تكافل وكرامة من عدم استلام الفيزا الخاصة بهم ،طلب إحاطة مقدم من النائبة/ مرثا محروس، بشأن دور الرعاية المتكاملة غير المرخصة في حي الزيتون وطلب إحاطة مقدم من النائبة/ ميرال هريدي، بشأن انتشار دور رعاية المسنين بالقاهرة الجديدة بشكل مخالف للقانون وطلب إحاطة مقدم من النائبة/ شيرين رضا طايل، بشأن إهدار حقوق الأيتام المودعين في مؤسسة الرعاية للبنين في قويسنا بمحافظة المنوفية وطلب إحاطة مقدم من ة النائبة/ عزة حسين، بشأن انعدام الخدمات المقدمة لمكتب الرعاية (الأحداث) بالمحلة الكبرى وطلب إحاطة مقدم من النائب/ محمد نشأت العمدة، بشأن ما قامت به وزارة التضامن في رعاية الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً.

كما تضم أيضا طلب إحاطة مقدم من النائب/ محمد سلطان، بشأن حاجة منطقة حدائق الأهرام وأكتوبر إلى مكتب شئون اجتماعية ،وطلب إحاطة مقدم من النائب/ أسامة أنور المصري، بشأن قيام إدارة التضامن الاجتماعي بإجراء بحوث اجتماعية وهمية لأفراد لا يستحقون الدعم للهروب من المصروفات الدراسية طلب إحاطة مقدم من النائب/ أسماء سعد الجمال، بشأن ضرورة تطوير مكتب إدارة التضامن الاجتماعي بمركز الصف بالجيزة طلب إحاطة مقدم من النائب/ طه الناظر، بشأن تطوير وحدات الشئون الاجتماعية.

وتضم أيضا طلب إحاطة مقدم من النائب/ د. نادر مصطفى، بشأن استغلال الأراضي التابعة لوزارة التضامن والملاصقة للمدرسة الحديثة الإعدادية بنين بمدينة ههيا لإنشاء مجمع خدمات اجتماعية يشمل جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة وطلب إحاطة مقدم من النائب لواء/ إلهامي البارودي، بشأن سوء معاملة العاملين بمدرية التضامن الاجتماعي بسوهاج وإدارة الشئون الاجتماعية بجرجا للمواطنين المترددين عليهما طلب إحاطة مقدم من النائب/ نبيل عسكر، بشأن تردى حالة مكاتب التأهيل المهني بمحافظة الشرقية ومحافظات مصر وعدم الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الإعاقة طلب إحاطة مقدم من ا النائب/ أحمد بلال البرلسى، بشأن عدم تفعيل لجان التظلم من قرار عدم استحقاق معاش العجز عن الكسب طلب إحاطة مقدم من السيد النائب/ محمود أبو الخير، بشأن عدم افتتاح مبنى منطقة البلينا التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رغم تجهيزه.

تضم أيضا طلب إحاطة مقدم من النائب/ محسن أحمد عبدالحميد، بشأن عدم إدراج فاقدي العين الواحدة ضمن المستحقين لبطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية ،واستكمال مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب/ أحمد حمدي محمد خطاب، بشأن عدم مخاطبة وزارة التضامن الاجتماعي للهيئة العامة للتأمين الصحي بضم جميع العاملين بشركات قطاع الأعمال العام للانتفاع بخدمة التأمين الصحي بعد سداد وزارة قطاع الاعمال قيمة 4 مليارات جنيه وتضم أيضا استكمال مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة/ عزة حسين، بشأن إلغاء التقييم الوظيفي بمكاتب التأهيل الاجتماعي بمديرية التضامن الاجتماعي.

قصورة الثقافة بمناقشات إعلام النواب

لجنة الإعلام والثقافة والآثار تشهد مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب عاطف المغاوري، بشأن مصير ما تم اعتماده من قبل -مبلغ 50 مليون جنيه - لإنشاء قصر ثقافة مدينة أبو حماد محافظة الشرقية، والنائب خالد بدوي، بشأن عدم وجود قصر ثقافة بمدينة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية والنائب محمد عبدالله زين الدين، بشأن إحلال وتجديد مكتبة الطفل والشباب بقرية المعدية في مركز إدكو محافظة البحيرة والنائبة سحر بشير معتوق، بشأن إحلال وتجديد قصر ثقافة كفر الدوار محافظة البحيرة.

طلب نائبة التنسيقية بمناقشات سياحة النواب

لجنة السياحة والطيران المدني تشهد مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مرثا محروس، بشأن رفع المجلس الأعلى للآثار أسعار تذاكر بعض الأماكن الأثرية للمصريين والطلبة وغير المصريين اعتبارا من 1/7/2022، مما يؤثر على السياحة الداخلية.

علاج مرضى السرطان بمناقشات صحة النواب

لجنة الشئون الصحية تناقش طلبات الإحاطة المقدمة مـــن النائبين: إيهاب أنيس، فايق الزكي، بشأن تكرار اعتماد علاج لمرضى السرطان من عيادة الفردوس بالمنصورة - محافظة الدقهلية خارج البروتوكولات الاساسية من خطوط العلاج الكيميائي والدوائي والاشعاعي والتدعيمي لاستكمال مناقشته، وأيضا النائب/ أحمد الحديدي، بشأن سوء الخدمة الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية بمركزي المنزلة والمطرية – محافظة الدقهلية، وأيضا النائب/ السيد الخضر، بشأن استمرار الاستقبال بمستشفيات الطوارئ بجامعة المنصورة ومستشفيات (الدولي - العام – طلخا) بالدقهلية طوال الأسبوع بدلاً من ثلاثة (3) أيام فقط وأيضا النائبة/ نسرين صلاح عمر، بشأن التأخير الشديد في استكمال إنشاء مستشفى الجلدية والجذام بمدنية المنصورة.

زيارات نقل النواب بمناقشات اللجنة

لجنة النقل والمواصلات تشهد استعراض نتائج تفقد اللجنة الخاصة لطريقي حلوان / الكريمات (21)، وأسيوط الزراعي من المنيب إلى العياط للتعرف على أسباب تعطل بدء أعمال التطوير وتحديد القطاعات التي يمكن البدء في تنفيذ أعمال بها في الطريقين استعراض نتائج تفقد اللجنة الخاصة لطريق رافد جمصة لتحديد المناطق التي تحتاج إلى أنفاق ودوران للخلف والأخرى التي تحتاج إلى مطبات صوتية.

أزمات البريد بمناقشات إتصالات النواب

لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تشهد مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب/ مجدي الأمير، بشأن معاناة الأهالي من كثرة اشتراطات هيئة البريد في مكاتب البريد المقدم بها طلبات بمحافظة الدقهلية وطلب الإحاطة المقدم من النائبة/ رشا أبو شقرة، بشأن توقف عمل مكتب البريد بشارع ناهيا بمحافظة الجيزة وطلب الإحاطة المقدم من النائبة/ هدى الطنبارى، بشأن إحلال وتجديد مكتب بريد قرية كوم الحجر بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ وطلب الإحاطة المقدم من النائب/ نادر مصطفى، بشأن معاناة أهالي مركز ههيا من تزاحم الطوابير على مكتب بريد المدينة الرئيسي بمحافظة الشرقية طلب الإحاطة المقدم من النائبة/ نشوى الشريف، بشأن سرعة توسيع مكتب البريد بقرية غرب سهيل قبلي بمحافظة اسوان وطلب الإحاطة المقدم من النائبة/ ماهيتاب محمد عبدالهادي، بشأن عدم وجود مكاتب بريد في المنيب بمحافظة الجيزة.

أزمات صرف الشرقية بمناقشات إسكان النواب

لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير تشهد مناقشة طلبات الإحاطة الـمقدمة من النواب:إيمــــان خضـــــر، بشأن عدم توصيل خدمة الصرف الصحي لبعض المناطق داخل مدينتي القنايات والزقازيق بمحافظة الشرقية.تضرر أهالي منطقة منشية مبارك - قسم الإشارة مركز الزقازيق - محافظة الشرقية، من عدم توصيل خدمة الصرف الصحي حتى الآن.عدم توصيل خدمة الصرف الصحي لمدينة الصارمى التابعة لحى ثاني مركز الزقازيق - محافظة الشرقية، على الرغم من تخصيص الأرض من محافظ الشرقية بقرار رقم 2647 لسنة 2018 عدم استكمال العمل بمحطة مياه الشرب في قريتي كفر الحمام ومشتول - محافظة الشرقية.

النائب لطفي شحاتـــة، بشأن تأخر الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي في تنفيذ استكمال أعمال بروتوكول الزرقية بكفور نجم - مركز الإبراهيمية - محافظة الشرقية.

النائب خالد أحمد بدوي، بشأن عدم رفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحي بكفور نجم - مركز الإبراهيمية - محافظة الشرقية، وعدم توصيل الصرف الصحي لقرية كفر أبو الديب وتوابعها، وعزبة سليمان جاد وتل محمد – مركز الإبراهيمية - محافظة الشرقية.

النائب عاطف محمد الـمغاوري، بشأن مطالبة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية أهالي قرية المسلمية بتكاليف المقايسة الخارجية لتوصيلات المنازل على شبكة الصرف الصحي الخاصة بالقرية.

النائب عبدالباقي تركيـــا، بشأن: توقف العمل منذ عامين بمشروع الصرف الصحي بقرية شكرالله- محافظة الشرقية، والنائب - حاتم عبدالعزيز، بشأن إحلال وتجديد خط طرد محطة القومية للصرف الصحي والذي يؤدي إلى محطة العصلوجي – محافظة الشرقية والنائب نبيل عسكــــر، بشأن عدم البدء في تطوير محطة الصرف الصحي بقرية هربيط - مركز أبو كبير - محافظة الشرقية.عدم البدء في ربط توصيل الصرف الصحي للقري التي تم إنهاء الأعمال بها بمحافظة الشرقية.إدراج باقي العزب المجاورة (بمحافظة الشرقية) بخطة الوزارة لتوصيل الصرف الصحي إليها.

النائبة هــــدى الطنبـــاري، بشأن:تعطل محطة الرفع رقم (5) بمنطقة غرب مدينة كفر الشيخ منذ أكثر من 10 سنوات، وتحويل صرف المنطقة إلى المحطة رقم (4) والنائب باســــم حجـــــازي، بشأن عدم تسليم حاجزي الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي للمواطنين، بمحافظة كفر الشيخ.

أزمات تقنين أراضى وضع اليد بمناقشات المحلية

لجنة الإدارة المحلية تشهد مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عوض، بشأن تعذر إجراءات تقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي بمدن وقرى محافظة جنوب سيناء، وذلك بالرغم من إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (48) لسنة 2017 بتحديد قواعد وشروط تملك الأراضي والانتفاع لواضعي اليد في شبه جزيرة سيناء، وتفعيله بعد إصداره بأربعة أشهر، وإصدار القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب/ سعودي عبدالرحمن، بشأن:الأول: ضرورة إعادة النظر في مدى إمكانية العودة للعمل بالقانون رقم (144) لسنة 2017، في شأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، فضلاً عن تسهيل إجراءات العمل بالقانون رقم (182) لسنة 2018، بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وذلك بهدف تمكين المواطنين واضعي اليد من تقنين أوضاعهم سواء على الأراضي الزراعية أو أراضي البناء والحصول على تراخيص هدم وإعادة بناء منازلهم.

الثاني: إجراءات قانون التصالح، وعدم الاعتداد بنموذج (10) للحالات التي تم قبول التصالح معها، حيث لا يسمح لهم بالحصول على تراخيص سواء كانت بالهدم أو بالتعلية (تعلية البناء)، فضلاً عن ضرورة تحديد الجهة المختصة بالموافقة على إصدار التراخيص بالهدم وإعادة البناء على الأراضي الزراعية، هل هي وزارة الزراعة أم التخطيط العمراني.

الثالث: تأخر خرائط الحيز العمراني لبعض العزب والنجوع بمحافظة المنيا، والتي لم ترد إلا بنسبة 30% في بعض العزب والنجوع والتي لم يتم تنفيذها بشكل كامل بسبب مسئولي المساحة.

الرابع: عدم قيام الهيئة العامة للطرق والكباري والوحدات المحلية بمراكز العدوة ومغاغة وبني مزار – محافظة المنيا – بتنسيق فتحات المداخل والمخارج أمام القرى والمدن الكائنة على الطريق الصحراوي الغربي، فضلاً عن عدم وجود مطبات صناعية بكل المداخل، الأمر الذي يؤدي يومياً – إلى وقوع الكثير من الحوادث والتي تودي بحياة الكثير من المواطنين.

أزمات مراكز الشباب عرض مستمر بشباب النواب

لجنة الشباب والرياضة تشهد مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب/ محمد بهجت الصن، بشأن عدم إنشاء مركز شباب بمجلس قروي السلام بمركز أرمنت بمحافظة الأقصر وطلب الإحاطة المقدم من النائب/ علاء سليمان، بشأن أسباب غلق الاستاد التابع لوزارة الشباب والرياضة بأسيوط رغم أنه المتنفس الوحيد هناك وطلب الإحاطة المقدم من النائب/ إيهاب عبدالعظيم، بشأن الموافقة على تخصيص أرض لإقامة مركز شباب على قطعة أرض 16 قيراطاً أملاك دولة في حوض الجبل بقرية حماضة مركز بني مزار- محافظة المنيا.

حقوق الإنسان ولقاء وزيرة التعاون الدولى

تعقد لجنة حقوق الإنسان لقاء مع وزيرة التعاون الدولي لعرض الاستراتيجية القطرية للتعاون الإنمائي التي تخدم أهداف التنمية المستدامة وتعزز من مبادرة حياة كريمة والتحول نحو الأخضر للحفاظ على البيئة وصحة الإنسان.