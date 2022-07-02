الهلال الأحمر: تدريب 2000 كادر تعليمي على استخدام الحزم التعليمية بالمدارس الحكومية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 07:29 مساءً - وزعت جمعية الهلال الأحمر المصري، التابعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، حزما من الأدوات التعليمية التفاعلية لدعم رؤية الدولة في تطوير العملية التعليمية التي تخدم كفاءة الطلاب بالمدارس الحكومية، وذلك في إطار الشراكة بين جمعية الهلال الأحمر المصري وهيئة الأمم المتحدة للطفولة- يونيسف مصر.

وقالت جمعية الهلال الأحمر المصري، في منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إنها وزعت عدد 2،136 “LEGO kit” تحتوي على أدوات تعليمية تفاعلية للطلاب في مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية.

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر، أن عملية التوزيع كانت على عدد من المحافظات، وهي: شمال سيناء - جنوب سيناء - الاسماعلية - القاهرة، مضيفة أن الهلال الأحمر يستهدف خلال المرحلة القادمة تدريب قرابة 2.000 كادر تعليمي على استخدام الحزم التعليمية لضمان تحقيق الأهداف التعليمية المستهدفة.

وفي سياق آخر، قامت جمعية الهلال الأحمر، فرع المنوفية بالمشاركة في الحوار الوطني الأول في محافظة المنوفية حول الأولويات والتحديات خلال المرحلة المقبلة، وذلك في صالون العيلة الثقافي في قصر ثقافة شبين الكوم، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الفرع، ومتطوعين من شباب الجمعية.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، قيام الهلال الأحمر بالتنسيق لإرسال معونات إغاثية لدولة أفغانستان للمساعدة جراء الزلزال الأخير الذي أصاب البلاد، موضحة أن هناك فريق عمل سيتم إرساله من جمعية الهلال الأحمر المصري، لمعاونة جمعية الهلال الأحمر الأفغانستاني والتنسيق مع مكتب القاهرة.