غدا.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحاني مادتي الكيمياء والجغرافيا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 07:29 مساءً - يؤدي طلاب الثانوية العامة 2022، غدا الأحد الموافق 3 يوليو، امتحاني مادتى الكيمياء والجغرافيا لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا بجميع محافظات الجمهورية.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة 2022 (الشعبة العلمية) الامتحان في مادة الكيمياء، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) الامتحان في مادة الجغرافيا.

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة الجغرافيا (ورقة ثانية)، بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) الامتحان في مادة "مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية)".

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات هذا العام 707 آلاف و992 طالبًا وطالبة، منهم 268 ألفًا و897 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، و338 ألفًا و882 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم)، و100 ألف و213 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات) في ألفين و89 لجنة سير في المدارس بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

ووجَّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المديريات التعليمية بضرورة التنبيه على رؤساء اللجان من خلال مراكز توزيع كراسات الأسئلة وأوراق الإجابة بما يلي:

- ممنوع منعًا باتًا وضع أي أختام تخص اللجنة على كراسة الأسئلة أو ورقة الإجابة (البابل شيت) التي قام الطالب بتسليمها.

- مراعاة عدم الاستعانة بعمال "الخدمات المعاونة" من المدارس الخاصة أو اللجوء إلى الندب المحلي.

- سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف السلفة المخصصة للجان السير.

- التأكيد على كتابة اسم الطالب، ورقم جلوسه في المكان المخصص لذلك على كراسة الأسئلة واسم الطالب، ورقم جلوسه و"نسخة (كود) الاختبار" الموجود أسفل كراسة الأسئلة المسلمة للطالب على ورقة الإجابة (البابل شيت).

- يُكتب فى خانة "مركز الاختبار" اسم اللجنة التي يؤدى الطالب فيها الامتحان.

- التأكيد مشددًا على أن"نسخة (كود) الاختبار" المدون أسفل كراسة الأسئلة هو نفس رقم "نسخة (كود) الاختبار" الذى قام الطالب بكتابته على ورقة الإجابة (البابل شيت) والتي سيقوم بتسليمها بعد نهاية الزمن المخصص للإجابة.

- مراعاة الدقة في توزيع كراسات الامتحان وأوراق الإجابة (المترجمة) الخاصة بطلاب مدارس اللغات باللجان المشتركة التي بها طلاب لغات وطلاب عربي إلا على طلاب مدارس اللغات فقط حسب اللجان الفرعية المسكن بها طلاب اللغات.

- قد يختلف لون نموذج كراسة الأسئلة التي يتسلمها الطالب من مادة إلى أخرى بشرط صحة طريقة التوزيع الموجودة في محضر فتح كيس كراسات الامتحان.

- يتم تظريف ورقة الإجابة (البابل شيت) في المظاريف المخصصة لذلك (100 ورقة) بكل مظروف ومعهم استمارات الغياب في نفس الترتيب طبقًا لتسلسل أرقام الجلوس، ويتم تظريف كراسات الأسئلة كل (50 كراسة) بمظروف مستقل طبقًا لتسلسل أرقام الجلوس أيضًا.