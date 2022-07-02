الداخلية تواصل تفويج حجاج القرعة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك بعد أن قضوا الفترة المقررة لهم بالمدينة المنورة، وفور وصول الحجاج إلى مكة تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة من قبل أعضاء البعثة لتسكين الحجاج بالفنادق المخصصة لهم الكائنة بالمنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكى الشريف، ومن المقرر أن يكون آخر فوج من الحجاج سيتم تفويجه يوم 4 يوليو الجارى.

يأتى ذلك فى ضوء حرص وزارة الداخلية على متابعة وتلبية كل احتياجات ضيوف الرحمن لضمان توفير السبل التى توفر لهم الراحة خلال تأدية مناسك الحج، فضلًا عن متابعة جميع الخدمات المقدمة لهم على مدار الساعة.

كما أعرب ضيوف الرحمن عن شكرهم وتقديرهم لما تقوم به وزارة الداخلية فى سبيل توفير كافة أوجه الرعاية والأهتمام بهم أثناء أدائهم مناسك الحج.