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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 06:53 مساءً - محمد السيد - /708531/عبده-أبو-عايشة-توجيهات-الرئيس-السيسي-باستمرار-تطوير-البحيرات-سيدفع-لتعاظم-الإنتاج-السمكي-في-البلاد

قال النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر شهدت ولا تزال طفرة حقيقية، في الانتاج السمكي طوال السنوات الماضية. كما شهدت طفرة مماثلة في تطهير البحيرات، وفي القضاء على مظاهر البلطجة وضع اليد، التي استمرت عليها وحالة الانفلات الأمني.

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تعاظم الإنتاج السمكي في البلاد

وأشار أبو عايشة، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم ،أن التطور الذي شهدته كافة البحيرات في مصر، يعود في الأساس لتوجيهات الرئيس السيسي، باستمرار تطويرها وإدارتها واستغلالها بأفضل السبل، مشددا على أن هذه التوجيهات بالاستمرار في جهود تطهير وتطوير بحيرة المنزلة، وكذلك جميع البحيرات على مستوى الجمهورية، وبالخصوص ما يتعلق بتطوير وتنظيم مراسي ومراكب الصيادين وتزويدها بالخدمات، سيدفع لتعاظم العائد من الثروة السمكية، ويأتي في اطار استغلال مقدرات مصر وإمكانياتها الاقتصادية المختلفة.

تكوين تجمعات عمرانية وسياحية

ولفت عضو مجلس الشيوخ، أن تطهير البحيرات سيؤدي كذلك إلى تكوين تجمعات عمرانية وسياحية، بما يساهم في رفع مستوى المعيشة للمواطنين القاطنين حولها.

واختتم، بأن مصر استطاعت وعبر مشاريعها الرائدة في مجال الثروة السمكية، استطاعت أن تحقق الاكتفاء الذاتي من الأسماك ولا تزال تطلعاتها طويلة في هذا المجال.