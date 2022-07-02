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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 06:53 مساءً - محمد السيد - /708529/أبرزها-احتفالات- 30-يونيو-فعاليات-حزب-الشعب-الجمهوري-على-مدار-الشهر-الماضي

عقدت الأمانة العامة لحزب الشعب الجمهوري العديد من الإجتماعات التنظيمية في بداية الشهر برئاسة أحمد الألفي الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم و العضوية، و بحضور أمناء و أمناء تنظيم الحزب بالمحافظات، و أعضاء الأمانة المركزية للتنظيم لبحث سبل العمل و خطة الفعاليات المركزية التي يطلقها الحزب خلال المرحلة القادمة.

دوت الخليج

فعاليات حزب الشعب الجمهوري على مدار الشهر الماضي

ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء محمد صلاح أبو هميلة الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري_ رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب.

وكذلك من أجل تعزيز و ترسيخ تواجد الحزب بالشارع المصري، و استمراراً للمبادرات المجتمعية التي يتبناها الحزب للتأكيد على دوره و جهوده في دعم المواطن المصري، ونظراً للأهمية التي تشغلها ملفات الصحة و الرياضة، و حرصاً من قيادات الحزب على المساهمة في الحفاظ على صحة شباب مصر .

الحزب استهل فعالياته لهذا الشهر بتنظيم ماراثون للدراجات الهوائية للشباب و الأطفال، تزامنًا مع اليوم العالمي للطفولة، و اليوم العالمي للدراجات الهوائية، تحت شعار "صحة جيل" ، حيث قامت المحافظات التالية بتنظيم الماراثون بحضور أمناء المحافظات و أعضاء هيئة المكتب بكل محافظة بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية .

ففي محافظة الإسماعيلية تم تنظيم الماراثون في طريق "البلاجات" وبمشاركة 110 شاب و فتاة تحت إشراف أمانة الشباب بالمحافظة.

و في محافظة الجيزة تم تنظيم الماراثون بمدينة "السادس من أكتوبر" بمشاركة 120 شاب و فتاة تحت إشراف أمانتي الشباب و العمل الجماهيري بالمحافظة .

و بمحافظة دمياط تم تنظيم الماراثون بمدينة "رأس البر" بمشاركة 150 شاب و فتاة تحت إشراف أمانتي التنظيم والعلاقات العامة بالمحافظة.

و في محافظة البحر الأحمر تم تنظيم الماراثون بمدينتي "الغردقة" و"سفاجا" بمشاركة 180 شاب و فتاة تحت إشراف أمانتي التنظيم و الشباب .

و في محافظة قنا تم تنظيم الماراثون بمدينة "قنا" الجديدة" بمشاركة 110 شاب و فتاة .

و في محافظة القليوبية تم تنظيم الماراثون بمدينة "القناطر الخيرية" بمشاركة 80 شاب و فتاة.

وبمحافظة المنوفية تم تنظيم الماراثون بمدينة "شبين الكوم" بمشاركة 60 شاب و فتاة .

و تزامناً مع اليوم العالمي للتبرع بالدم، في الأسبوع الثاني من شهر يونيو، أطلق الحزب مبادرة "إنقذ حياة غيرك " للتبرع بالدم في عدد من المحافظات ، بحضور و تنظيم أمناء المحافظات و أعضاء هيئة المكتب، و بالتعاون مع مديرية الصحة، و بنك الدم الإقليمي .

تم تنظيم حملة للتبرع بالدم في محافظة القليوبية على مدار يومين بحي شرق "شبرا الخيمة" و بمدينة "القناطر الخيرية".

و في محافظة البحر الأحمر تم تنظيم حملة للتبرع بالدم على مدار ثلاثة أيام بمدينة "الغردقة" و مدينة "رأس غارب".

و في محافظة قنا تم تنظيم حملة للتبرع بالدم على مدار يومين بمدينة "قنا" .

و في محافظة الجيزة تم تنظيم حملة للتبرع بالدم على مدار يومين بشارع "العشرين" بالجيزة .

و في محافظة دمياط تم تنظيم حملة للتبرع بالدم على مدار يومين بمدينة" دمياط" .

و في محافظة المنوفية تم تنظيم حملة للتبرع بالدم على مدار يومين بمدينة "شبين الكوم" .

وبمحافظة الإسماعيلية تم تنظيم حملة للتبرع بالدم على مدار يومين بمدينة "الإسماعيلية" ومركز القنطرة شرق.

وتزامناً مع اليوم العالمي لمحاربة المخدرات، و تحت شعار "لا للمخدرات" في الأسبوع الثالث من شهر يونيو، و نظراً لما للمخدرات من تأثير و خطر على صحة الشباب و المجتمع، نظم الحزب مجموعة من الندوات للتوعية بمخاطر المخدرات .

و كان ذلك بعدد من المحافظات وهي :- محافظة قنا بمدينة "قنا" و محافظة الجيزة بمقر أمانة الحزب و محافظة المنوفية بمقر أمانة الحزب بالمحافظة و بمدينة "شبين الكوم" و مركز أشمون ، و بمحافظة البحر الأحمر بمدينة " سفاجا " و نادي الغردقة الرياضي و بمحافظة الإسماعيلية بمقر أمانة الحزب.

و بمحافظتي دمياط بمقر أمانة الحزب والقليوبية على مدار يومين بجمعية الشبان المسلمين.

حيث قامت أمانات كل من المحافظات التي تم ذكرها بعمل الندوات، بحضور أمناء المحافظات، و أعضاء هيئة المكتب، و بالتعاون مع صندوق مكافحة و علاج الإدمان و التعاطي.

أما عن الأسبوع الأخير من شهر يونيو وتزامناً مع اليوم العالمي لمنع تشغيل الأطفال نظم الحزب ندوة بعنوان "مستقبل مصر" في محافظات :-

المنوفية بمركز أشمون وبمقر أمانة الحزب بالمحافظة،و قنا بمدينة قنا في نزل الشباب، والقليوبية بمقر أمانة الحزب بشبرا الخيمه ،و دمياط بمقر أمانة الحزب ، والإسماعيلية بمقر أمانة الحزب .

حيث قامت أمانات المحافظات بعمل الندوات بحضور أمناء المحافظات و أعضاء هيئة المكتب و بالتعاون مع الجهات المعنية.

وتزامناً مع الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة، نظم حزب الشعب الجمهوري، بالتنسيق التام مع حزبي "مستقبل وطن ومصر الحديثة"، احتفاليات حاشدة داخل الميادين بكافة محافظات مصر.

كما نظم الحزب عدداً من الفعاليات الخاصة بالمحافظات تتضمن الآتي:- إقامة حفلات لتكريم أهالي الشهداء تحت شعار "يوم الوفاء" بعدد من المحافظات وهي :- ( القليوبية- دمياط - الوادي الجديد-الجيزة-الإسماعيلية-سوهاج-الشرقية)، وذلك بحضور أمناء المحافظات و أعضاء هيئة المكتب وأعضاء مجلسي النواب و الشيوخ و قيادات المحافظات .

كما تم أيضاً تنفيذ عدد من الزيارات لأهم المشروعات القومية الخاصة ببعض المحافظات ضمن إلقاء الضوء على منجزات الجمهورية الجديدة.

ففي محافظة القليوبية، وبحضور١٥عضو من هيئة مكتب الحزب بالمحافظة، وعدد من المسؤولين، تم زيارة مشروع حياة كريمة في مركز شبين، بجانب مشروعات قرية كفر شبين وقرية شوبك.

وفي محافظة دمياط، وبحضور 25 شخص من هيئة المكتب و 30 شخص من مكتب مركز كفرسعد، تم زيارة كل من المشروعات الآتية "مشروع مجمع المصالح الحكومية بمركز كفر سعد، وخطوط الغازوالتمديدات التي غطت كل شوارع القرية، محطة الصرف الصحي، مدرسة داود الثانوية الفنية والتي تعتبر الأولى من نوعها، الجمعية الزراعية التي انتهت بالتجهيزات، مواقع تبطين الترع والمصارف، بالإضافة إلى زيارة مراكز الشباب.

وفي محافظة قنا، وبحضور 10 أشخاص من هيئة المكتب وعدد من المسؤولين، تم زيارة مشروعات حياة كريمة، صومعة الغلال بالمراشدة، مشروع معالجة الصرف الصحي، مجمع الخدمات الحكومية، مجمع الخدمات الزراعية بالوقف.

وفي محافظة الوادي الجديد، وبحضور 25 شخص من هيئة المكتب والمسؤولين، تم زيارة مجمع 30 يونيو، صومعة غلال الخارجة، مصنع المياة المعدنية.

وفي محافظة الاسماعيلية، وبحضور 45 من هيئة مكتب المحافظة و 20 من هيئة مكتب أمانة مركز القنطرة شرق، تم زيارة أنفاق دوت الخليج، ومشروعات حياة كريمة بقرية الأمل وقرية التقدم، بجانب زيارة الاسماعيلية الجديدة.

وفي محافظة المنوفية، وبحضور 22 من أعضاء هيئة المكتب والمسؤولين، تم زيارة مدرسة الشهيد عبدالعظيم الطباخ والتي تم عمل صيانة جسيمة لها لخدمة أبناء القرية، وزيارة محطة رفع صرف صحي لخدمة أهالي كفرالسيد والقرى المجاورة لها، بجانب زيارة مركز شباب أشمون.

وفي محافظة الشرقية، وبحضور 60 شخص من أعضاء هيئة المكتب وعدد من المسؤولين، تم زيارة صوامع الغلال بالشرقية، مستشفى الحروق بههيا، مركز شباب مدينة ههيا المطور.

وفي محافظة سوهاج، وبحضور 60 شخص من هيئة المكتب والمسؤولين، تم زيارة مدرسة اللغات التجريبية بقرية سفلاق مركز ساقتله، مجمع الخدمات بذات القرية.

وفي محافظة أسيوط، وبحضور 30 شخص من هيئة المكتب والمسؤولين، تم زيارة مشروعات حياة كريمة، وقناطر أسيوط الجديدة.

جاءت تلك الفعاليات فى إطار الدور المجتمعى الذي يتبناه حزب" الشعب الجمهوري"، طبقاً لرؤية الحزب ورسالته، وإيماناً بواجبه في دعم مجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، للمساهمة في بناء الوطن، و الحفاظ على أغلى ثروات الوطن وهو"المواطن المصري"، وتحقيق الاستراتيجية الأسمى في الجمهورية الجديدة وهي إستراتيجية بناء الإنسان المصري.