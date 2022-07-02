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التحالف الوطني يعلن استمرار مبادرات الحماية الاجتماعية احتفالًا بذكري ثورة يونيو وحلول عيد الأضحى المبارك«صور»

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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 06:53 مساءً - محمد السيد - /708528/التحالف-الوطني-يعلن-استمرار-مبادرات-الحماية-الاجتماعية-احتفالا-بذكري-ثورة-يونيو-وحلول-عيد-الأضحى-المباركصور

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي استمرار مبادرات الحماية الاجتماعية وذلك بالتزامن مع استمرار احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، تنفيذًا لتوجيهات   الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفي إطار المرحلة الثانية من مبادرة  (وصل الخير ٢).

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وقامت (جمعية رسالة) أحد أعضاء التحالف الوطني بمجموعة كبيرة من التدخلات التنموية الاجتماعية، والتي شملت تجهيز (١٠٠) عروس، والقيام بأعمال تسقيف المنازل والترميم وتوصيل المياه لعدد(٨٠) اسرة، بالإضافة إلى توزيع ملابس وإعانات نقدية وتركيب أجهزة تعويضية لأكثر من (١٤٠٠) أسرة، وكذلك تقديم صناديق المواد الغذائية التي تحتوي علي (لحوم ووجبات سريعة) لأكثر من(٣٠) ألف أسرة، وذلك في العديد من قرى محافظات الجيزة والشرقية وبني سويف.

وعلى صعيد الرعاية الصحية، قامت مؤسسة (صناع الخير) بإطلاق ثلاث مبادرات للكشف على أمراض العيون في ثلاث محافظات هي: (الفيوم وقنا والغربية)، حيث تستهدف حوالي( ١٦٠٠) مواطن

اما على صعيد التوعية، فقامت مؤسسة راعي مصر بمبادرة الحضانات ضمن مشروع "بيت يحميني"، بقرية بني زار بمحافظة سوهاج، لتأهيل ١٠٠ سيدة للتعامل السليم مع الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة والتغذية الصحيحة.

التحالف الوطني يعلن استمرار مبادرات الحماية الاجتماعية احتفالًا بذكري ثورة يونيو وحلول عيد الأضحى المبارك

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ويستمر التحالف الوطني في إطلاق العديد من المبادرات الاجتماعية، والتي لم تقتصر على توزيع المواد الغذائية فقط، كما هو متعارف عليه، ولكن امتدت لحزمة كبيرة من التدخلات التنموية والتي تسد احتياجات المواطنين بشكل متكامل مما يساهم في رفع جودة مستوى معيشتهم.

جدير بالذكر أن هذه المبادرات الاجتماعية تأتي ضمن محور الحماية الاجتماعية، وفي اطار المرحلة الثانية من مبا

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درة  (وصل الخير ٢ ) والتي تم اطلاقها في مايو ٢٠٢٢، والتي تهدف لضمان لوصول الدعم لمستحقيه من المواطنين الأكثر احتياجًا والأكثر تضررًا من الوضع الاقتصادي العالمي المتأزم، حيث حدد التحالف الوطني واعضاءه خطة متكاملة تستهدف دعم مظلة الحماية الاجتماعية، وذلك عن طريق تعظيم الاستفادة من الدعم النقدي الذي قدمته الدولة المصرية للتحالف والذي يقدر بـتسع مليارات جنيه إلي جانب ما توفره الجمعيات والمؤسسات الشريكة في التحالف والتي تقدر جهودها وأنشطتها بـ 5.5 مليار جنيه حتى نهاية العام الجاري.

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ويذكر أن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي كان قد انطلق في 13 مارس 2022، وذلك بمشاركة كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث يضم ٢٤ جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي، منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعي و27 اتحاد اقليمي، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها. حيث يضم التحالف الوطني كل من (الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري و مؤسسة الجود الخيرية وجمعية الاورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الانجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة  ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد و مستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع و جمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين.

 

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التحالف الوطني يعلن استمرار مبادرات الحماية الاجتماعية احتفالًا بذكري ثورة يونيو وحلول عيد الأضحى المبارك

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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