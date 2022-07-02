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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 06:53 مساءً - محمد السيد - /708525/وزير-التموين-يعلن-أسعار-اللحمة-في-عيد-الأضحى-ويطمئن-الشعبكل-حاجة-موجوده-ومفيش-أزمة

وجه د. على مصيلحى، وزير التموين، رسالة طمأنة بشأن توافر اللحوم فى عيد الأضحى المبارك، والمقرر له يوم السبت المقبل، مؤكدا على أنه لا يوجد أى عجز فى اللحوم وجميع الأنواع متاحة بالأسواق.

دوت الخليج

جاء ذلك فى كلمته بمنتدى شباب الإعلاميين، بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بحضور ممثلى شباب الإعلام من مختلف الصحف والمواقع الإخبارية، وبمشاركة الكاتب الصحفى عمرو الديب، رئيس تحرير موقع دوت الخليج.

وزير التموين يعلن أسعار اللحمة في عيد الأضحى ..ويطمئن الشعب«كل حاجة موجوده ومفيش أزمة»

وأكد على أن أسعار اللحم البرازيلي ٩٠ جنيهًا، والسوداني ١١٥ جنيها، والضاني ١٣٠ جنيها، وكيلو اللحمة قائم للأضحية ٩٠ جنيها

فى بداية حديثه بالندوة أكد بأن الأزمة الروسية الأوكرانية ولدت لتبقي، وعلي الجميع أن يتعايش معها ومع تداعياتها ويكون هناك استيعاب لزيادة أسعار الطاقة ونقص المعروض من المستلزمات، حتى تكون الصورة واضحة لجموع المواطنين إلا ان الدولة حريصة على توفير كل شيئ بالأسواق.