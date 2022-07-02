وزير التموين بـ منتدى شباب الإعلاميين:علينا استيعاب زيادة أسعار الطاقة..«ولينا 4شحنات قمح عند أوكرانيا مش عارفين نجبهم»

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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 06:53 مساءً - محمد السيد - /708524/وزير-التموين-بـ-منتدى-شباب-الإعلاميينعلينا-استيعاب-زيادة-أسعار-الطاقةولينا-4شحنات-قمح-عند-أوكرانيا-مش-عارفين-نجبهم

مصر أكبر مستورد للقمح في العالم

المناخ المصري لا يصلح لزراعة أشجار زيت النخيل

الأزمة الروسية الأوكرانية ولدت لتبقي

علينا أن نتعايش معها ويكون هناك استيعاب لزيادة أسعار الطاقة

قال د. على مصيلحى، وزير التموين، أن الأزمة الروسية الأوكرانية ولدت لتبقي، وعلينا أن نتعايش معها ويكون هناك استيعاب لزيادة أسعار الطاقة ونقص المعروض من المستلزمات.

دوت الخليج

جاء ذلك فى كلمته بمنتدى شباب الإعلاميين، بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بحضور ممثلى شباب الإعلام من مختلف الصحف والمواقع الإخبارية، وبحضور الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمستشار محمود فوزى، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبمشاركة الكاتب الصحفى عمرو الديب، رئيس تحرير موقع دوت الخليج.

ووجه حديثه لشباب الإعلاميين بقوله:"هحكيلكم علي سر.. قبل الأزمة الروسية الأوكرانية أحنا كنا متعاقدين علي شحنات قمح من الدولتين .. وقبل ما نستلم حصلت الأزمة والدنيا وقفت .. بس علشان ربنا بيحبنا كنا متعاقدين قبل فرض العقوبات فقدرنا نستلم الشحنة الروسية .. لكن للأسف إلي الآن لينا ٤ شحنات من أوكرانيا مش عارفين نستلمهم".

ولفت وزير التموين إلى أن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم والمناخ المصري لا يصلح لزراعة أشجار زيت النخيلو الأزمة الروسية الأوكرانية ولدت لتبقي، وعلينا أن نتعايش معها ويكون هناك استيعاب لزيادة أسعار الطاقة ونقص المعروض من المستلزمات.

و تناقش المائدة، جهود مصر لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، التي تمر بها جميع دول العالم، وكذلك جهود الحكومة المصرية وخططها لمواجهة ارتفاع أسعار وتوفير احتياطي آمن من جميع السلع الغذائية والاستراتيجية، ومقارنة بين الأسعار في مصر وأمريكا وأوروبا، عقب الحرب الروسية الأوكرانية.