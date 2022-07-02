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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 06:53 مساءً - محمد السيد - /708521/إنهاء-خصومة-ثآرية-بين-عائلتين-بسوهاج-صور

أنهت الأجهزة الأمنية بسوهاج بالتنسيق مع لجنة المصالحات بالأزهر الشريف بالمحافظة، خصومة ثأرية بين عائلتي " الجزيرى والبلم "، بنظام تقديم "الكفن"، وأقسم أطراف الخصومة على المصحف أن يكون الصلح جديًا وناهيًا للنزاع القائم بينهما.

شهد مراسم الصلح كل من اللواء عصام الليثى السكرتير العام لمحافظة سوهاج، اللواء أحمد عزيز مساعد مدير أمن سوهاج، العميد علي العماري رئيس مباحث مديرية أمن سوهاج، والمستشار الدكتور حمودة سيد محمود رئيس لجنة المصالحات بمركز سوهاج، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وعمد ومشايخ وأهالي القرية والقرى المجاورة.

جدير بالذكر أن مراسم الصلح جرت بين العائلتين بعد نجاح جهود النائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ ورئيس الغرفة التجارية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والحكماء من أهل القرية في إنهاء الخصومة، بنظام القودة "الكفن"، وأدوا جميعًا قسم الصلح وسط فرحة الحضور، وبحضور القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة سوهاج وتقديم الكفن وتم الصلح فى جو من المحبة وأبرز الحضور مساعد مدير أمن سوهاج وسكرتير عام المحافظة ولفيف من كبار الشخصيات العامة بالمحافظة.

تشييع جثمان ربة منزل قتلها نجلها

شيع أهالى قرية برقطا التابعة لدائرة مركز شرطة كفرشكر بمحافظة القليوبية جثمان ربة منزل لقيت مصرعها على يد نجلها بسبب خلافات بينهما، وعدم منحها له شقه بأحد المنزلين اللذين تملكهما المجنى عليها، حيث سادت حالة من الحزن على وجوه المشيعين من أشقاء وأولاد المجنى عليها.

أخر ما كتبه الشاب

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى بالقليوبية، آخر ما كتبه الشاب المتهم بقتل والدته لرفضها مساعدته ومنحه شقة بأحد المنازل التي تمتلكها ليتزوج بها وهى "سلام يا اللى كنت بحبكم.. ادعولى أخرج بالسلامة.. داخل السجن على حق وربنا يقف معايا".

وفى تدوينة أخرى له قبل ضبطه بلحظات كتب المتهم : "دموعى مغرقة عنيا ادعولى إنى أطلع بالسلامة وربنا يسترها معايا، سلام يا دنيا وأشوف دنيا تانية حلوة"، لتنهال التعليقات على تلك التدوينات، وكانت أبرز الردود عليه "وماذا ستقول لربك حينما ينادى عليك ويقول لك تعال يا قاتل أمك".

المعاينة الأولية

من ناحية اخرى كشفت المعاينة الأولية لـ جثمان المجني عليها، أنها تلقت طعنتين بالصدر باستخدام سلاح أبيض "سكين"، ما أدى إلى وفاتها في الحال ، كما تبين أن المجنى عليها لديها ولدان وبنت، ومنفصلة عن زوجها منذ فترة وتعيش برفقة ولديها، والمتهم أنهى الخدمة العسكرية ويريد الزواج في إحدى الشقق السكنية التي تمتلكها والدته، ونشبت مشادة بينهما فاستشاط غضبا وطعنها باستخدام سكين فأرداها قتيلة في الحال.

بداية البلاغ

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر بورود بلاغ من عمليات النجدة بقيام عاطل بقتل والدته باستخدام سكين بمنطقة برقطا دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة فاطمة ع أ " ربة منزل، إثر إصابتها بعدة طعنات بمناطق متفرقة بالجسم، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى كفر شكر المركزي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

التحريات

وكشفت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة ابن المجني عليها "محمود ص س"، 22 سنة بسبب عدم قيام المجني عليها بمساعدته في مصروفات الزواج ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم والذي كانت والدته القتيلة قد طردته ومنعته من الزواج معها وتوفير شقة له من الشقق التي تمتلكها في القرية فحدثت المشاجرة.