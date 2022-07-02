انت الان تتابع تفاصيل خبر رامي صبري يطرح برومو أغنية «أنتي جنان» حصرياً على موقعنا

دوت الخليج يرصد طرح رامي صبري لبرومو أغنية أنتي جنان.

موعد طرح أنتي جنان

ومن المقرر أن يتم طرح الأغنية يوم 7 يوليو، وعلق صبري على الفيديو قائلاً: "انتي جنان يوم الخميس ٧/٧ عبر اليوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي".

رامي صبري يهنئ زوجته بمناسبة عيد ميلادها

على الصعيد الآخر، هنأ المطرب رامى صبرى، زوجته بمناسبة عيد ميلادها، ونشر صورة لهما عبر حسابه على إنستجرام، وكتب عليها قائلاً: "هانم دى منها اتنين مفيش صورتها ولا صور وأفيش، قدامها شعرا ورسمين بيسرحوا بالساعات ويحكوا بالسنين، كل سنة وأنتى طيبة يا حبيبتى وصديقتى وأم عيالى".

وكان ألفنان رامى صبري، قد طرح مؤخرًا أغنية جديدة على طريقة ألفيديو كليب تحمل اسم "مع نفسي"، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أسامة الهندى وتم تصويرها مع المخرج محمد هانى. وكان رامى صبرى أحيا بداية الشهر الجارى حفلا غنائيا بالمملكة العربية السعودية ضمن حفلات "موسم جدة"، وشهد الحفل إقبالا كبيرا من الجمهور ونفدت التذاكر خلال الساعات الأولى لطرحها. وشهد الحفل عدد كبيرا من الأغنيات الحديثة والقديمة منها "كلمة" و"حياتى مش تمام" و"بقابل ناس" و"خطيرة" و"شطبنا" وغيرها التى يحبها جمهوره.

جدير بالذكر أنه كانت آخر أعمال الفنان رامي صبري كانت أغنية «مع نفسي» والذي ظهر كليبها في جو صيفي مبهج، يتميز ببعض المناظر الطبيعية والديكورات الريفية البسيطة، مع المزج بينها وبين الجو الأروبي، مما أطفى روح مختلفة على هذا الكليب، وظهرت الموديل التي تشارك صبري في الكليب بعدد من الإطلالات، منها الصباحية الناعمة، ومنها الكاجوال التي تميل إلى الجراءة والحدة.

وكان المطرب رامى صبرى أحدث أعماله الغنائية بمناسبة موسم الصيف بعنوان "هي"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات نادر عبد الله وألحان رامى صبرى ومكس وماستر جلال حمداوى