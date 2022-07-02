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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 06:53 مساءً - محمد السيد - /708518/الرئيس-السوري-يلتقى-بوزير-الخارجية-الإيراني

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، يوم السبت، وزير الخارجية الإيرانى ، حسين أمير عبد اللهيان وبحث خلال اللقاء أبرز ملفات والقضايا.وخلال اللقاء تبادل الرئيس السوري ووزير الخارجية الإيراني الآراء حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك .

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وتطرق وزير الخارجية الإيراني خلال اللقاء الحديث عن الاتفاق النووي الإيراني قائلا إن :" طهران قدمت مبادرات بخصوص هذا الأمر بما يتناسب ويتفق مع حقوق الشعب الإيراني" مشدد أن:” التواصل إلى الاتفاق يحتاج إلى إرادة جادة من جانب القوي الغربية لكي تتجاوب مع هذه المبادرات".

ومن ناحية أخري أشاد الرئيس السوري بشار الأسد بالسياسة الإيرانية حول المحادثات الجارية بشأن الاتفاق النووي الايراني من خلال تمسكها بالمبادئ والحقوق وعدم التنازل عنها امام الضغوط التي يتعرض لها النظام الإيراني،لافتا إلى أن :”فى السياسة لا يوجد نوايا بل معايير ومبادئ”.

الاتفاق النووي هو الحل

كما أكد الرئيس السوري على أهمية التواصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني لافتا الى أهمية ذلك لما يخدم مصالح المنطقة ويحقق توازن عالمى.

نقطة تحول

وفى سياق متصل اشار وزير الخارجية الإيراني إلى الزيارة الأخيرة للرئيس السوري لإيران واصفها إيها انها كانت بمثابة نقطة تحول فى العلاقات بين البلدين لافتا إلى أن زيارته الحالية تمثل خطوة هامة للغاية.