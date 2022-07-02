fany.emis.gov موقع الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 عبر بوابة التعليم الفني لجميع التخصصات (زراعي- صناعي- تجاري- فندقي)

موقع الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 فقد كشفت وزارة التربية والتعليم الفني رسميا خلال الأيام الأخيرة عن اقتراب إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022 لجميع التخصصات في كافة المحافظات المصرية، والتي أكدت على اقتراب الانتهاء من أعمال تصحيح الامتحانات ورصد النتائج الخاصة بالطلاب تمهيدا لإعلانها لكي يتم التعرف على معدلات الطلاب مباشرة، حيث يترقب الطلاب وكذلك أولياء الأمور في جميع أنحاء مصر لكي يتم التعرف على نتيجة الامتحانات لنهاية العام الدراسي 2022، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس إلكترونيا من خلال بوابة التعليم الفني.

موقع الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022

وقد أوضحت وزارة التربية والتعليم الفني رسميا بعض التفاصيل الهامة التي تتعلق بامتحانات الدبلومات الفنية 2022 لجميع التخصصات، حيث أكد مصدر مسؤول في كنترولات الدبلومات الفنية 2022 رسميا خلال الساعات الماضية، أن القائمين على التصحيح قاموا بـتصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بطلاب الدبلومات الفنية 2022 وفقا لنموذج إجابة يمتاز باللين والمرونة، وبناء على ما هو موجود من مؤشرات نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الموجودة في الكنترولات حتى الآن تشير إلى أن نسب النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2022 مطمئنة، وقد أشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انه سيتم إعلان قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس في جميع المحافظات بمجرد اعتماد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لنتيجة الدبلومات الفنية 2022، ليتم استخراج النتيجة إلكترونيا عبر بوابة التعليم الفني.

رابط مباشرة استخراج نتائج الدبلومات الفنية 2022 برقم الجلوس

ويمكن لجميع الطلاب في مختلف التخصصات والذين انتهوا من اداء امتحانات نهاية العام الدراسي 2022 للدبلومات الفنية، استخراج نتيجة الامتحانات بسهولة عبر موقع بوابة التعليم الفني، من خلال ما يلي مباشرة.