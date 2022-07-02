الداخلية تواصل تفويج حجاج القرعة من المدينة إلى مكة لاستكمال مناسك الحج

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 06:28 مساءً - واصلت بعثة حج القرعة تفويج حجاج القرعة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة لاستكمال أداء مناسك الحج، وذلك بعد أن قضوا الفترة المقررة لهم بالمدينة المنورة وفور وصول الحجاج إلى مكة تم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من قِبل أعضاء البعثة لتسكين الحجاج بالفنادق المخصصه لهم الكائنة بالمنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكى الشريف ومن المقرر أن يكون آخر فوج من الحجاج سيتم تفويجه يوم 4 يوليو الجارى.

جاء ذلك فى إطار اهتمام وزارة الداخلية ورعايتها لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1443هـ، وحرصها على متابعة وتلبية كافة إحتياجات ضيوف الرحمن لضمان توفير كافة السبل التى توفر لهم الراحة خلال تأدية مناسك الحج ، فضلاً عن متابعة جميع الخدمات المقدمة لهم على مدار الساعة.

كما أعرب ضيوف الرحمن عن شكرهم وتقديرهم لما تقوم به وزارة الداخلية فى سبيل توفير كافة أوجه الرعاية والأهتمام بهم أثناء أدائهم مناسك الحج.