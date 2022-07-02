تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.. وزيرة التضامن تهدي الحج لفيريال...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 06:28 مساءً - البعثة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي تحتفل بذهبية فيريال في مقر إقامتها.. وممر شرفي للبطلة المصرية

رئيس البعثة ينقل تحية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.. ويقول: بعثة التضامن تحتفل من أجمل بقاع الأرض بإنجاز فيريال أشرف

عبد الموجود: الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم أبطال مصر في كل المحافل.. ووزارة التضامن تشرف بوجود فيريال وتسعد بتحقيقها لفرحة البطلة المصرية وأسرتها

نفذت وزارة التضامن الاجتماعي توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق أمنية البطلة فيريال أشرف وأسرتها بأداء مناسك الحج؛ من خلال المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة للوزارة، وقررت تقديم الرحلة كاملة هدية لها ولأسرتها تنفيذا للتوجيهات الرئاسية وتحقيق أمنيتها في أداء فريضة الحج.

وفور وصولها إلى مقر إقامتها؛ نظمت بعثة وزارة التضامن الاجتماعي الرسمية برئاسة أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن لشئون العمل الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، احتفالية بفيريال أشرف بعد حصولها على الميدالية الذهبية الكاراتيه بدورة ألعاب البحر المتوسط، بحضور أعضاء البعثة وعدد من حجاج بيت الله الحرام.

وقال أيمن عبد الموجود إن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف وزارة التضامن الاجتماعي بتنفيذ التأشيرات الخاصة بالحج والخاصة بفيريال وأسرتها، ومنذ صدور التوجيه الرئاسي كلفت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عبد الموجود بمتابعة إنهاء الإجراءات بصورة سريعة، وتذليل أي عقبات قد تواجه الأسرة بدء من مرحلة التسجيل وصولا إلى تقديم كافة التيسيرات أثناء أداء مناسك الحج.

وقال أيمن عبد الموجود إن بعثة وزارة التضامن الاجتماعي تحتفل من أجمل بقاع الأرض مكة المكرمة بتكريم فيريال أشرف الحاصلة على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ ودورة البحر المتوسط التي انتهت منافساتها فيها منذ أيام، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم أبطال مصر في كل المحافل، وقد أصبح الاهتمام بالرياضيين عادة لم تنقطع.

ونقل عبد الموجود تحية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واهتمامها الشديد بتقديم كافة الخدمات لفيريال وأسرتها، كما شددت على ضرورة الاحتفال بهذا الإنجاز الفريد للبطلة المصرية، مضيفا أن وزارة التضامن الاجتماعي تسعد بوجود فيريال أشرف وتشرف بتحقيقها لفرحة البطلة المصرية وأسرتها، وتتشرف برعاية الأمثلة الايجابية التي تُشرّف بلادنا في كافة المحافل الدولية، وتمثل قدوة لشبابنا والأجيال الجديدة.

من جانبها، أعربت فيريال أشرف عبد العزيز عن سعادتها الشديد بتحقيق الرٸيس عبد الفتاح لأمنيتها بتأدية مناسك الحج مع أسرتها، كما قدمت الشكر إلى وزارة التضامن الاجتماعي بأكملها وعلى رأسها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مضيفة: "سعادتكم تسعدني وتعطيني دائما حافز للاستمرار، أشكر البعثة على هذه المفاجأة الجميلة، وهذا الكرم ليس بغزيب على وزارة التضامن".

والدتها: كنت بتمناها من ربنا وربنا من عليا ربنا يجبر خاطرك بارين بوالديهم، وهي من قبل ما تكون بطلة وهي علطول حاضر، اخلاقيات فخر ليا، وشكشكر للجميع علي الاستقبال الجميل، شعور جميل واحساس أجمل وشكرا لكم جميعا

فريال أشرف عبد العزيز هي أول لاعبة مصرية تفوز بالميدالية الذهبية في الألعاب الأوليمبية، وعندما كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمنت أن تحقق أمنيتها وأهلها بتأدية فريضة الحج، فكلف السيد الرئيس وزيرة التضامن الاجتماعي، بتحقيق أمنيتها في تأدية مناسك الحج، وبالفعل أنهت وزارة التضامن كافة الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بها، وبدأت منذ يوم الخميس طريقها لأداء مناسك الحج، ضمن بعثة حج الجمعيات.